Fantasma Figueroa quiere para Comunicaciones un fichaje extranjero muy codiciado: “Lo conoce bien”

Comunicaciones anunció varias salidas en los últimos días, pero ahora será turno de las incorporaciones.

En los últimos días, los canales oficiales de Comunicaciones se encargaron de anunciar todas las bajas que tendrá el equipo para la nueva temporada. Como prometió el Fantasma Figueroa, se dio una limpieza profunda de la plantilla.

El entrenador de los Cremas aseguró en la etapa final del Clausura 2026 que se iban a dar un total de 12 salidas. A falta de alcanzar este número, comienzan a surgir rumores sobre los fichajes que podrían tapar los huecos que dejaron aquellos que se marcharon en este mercado.

Byron Bonilla en el radar del Fantasma Figueroa para llegar a Comunicaciones

Según la información del canal de Youtube de La Pizarra GT, el Fantasma Figueroa podría contar con Byron Bonilla, jugador del Real Estelí y que “lo conoce muy bien” de su paso por la Selección de Nicaragua.

ver también ¿Jorge Aparicio regresará a Comunicaciones? Esto es lo que se sabe

No sería la primera vez que los Cremas intentarían contratar a Bonilla. El nicaragüense ya sonó en varios mercados como uno de los posibles fichajes, pero siempre se mantuvo en el Tren del Norte, donde se siente muy cómodo según declaró tiempo atrás.

Bonilla levanta el trofeo del Clausura 2026. Prensa Real Estelí

El reciente campeón de la Liga Primera de Nicaragua lleva cuatro años vistiendo la camiseta rojiblanca. En reiteradas ocasiones su nombre estuvo en boca de varios países de la región: Costa Rica, Honduras, El Salvador y por supuesto, Guatemala.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, Byron Bonilla se mantuvo siempre en el equipo esteliano. Ahora que vuelve a abrirse el período de transferencias y finaliza su contrato, es una total incógnita cuál será su equipo en la nueva temporada. ¿Seguirá en Nicaragua o se convertirá en legionario?

En resumen

El entrenador Fantasma Figueroa planificó un total de 12 salidas en la plantilla de Comunicaciones.

planificó un total de 12 salidas en la plantilla de Comunicaciones. El futbolista Byron Bonilla finaliza su contrato con Real Estelí y es una opción para Comunicaciones.

finaliza su contrato con Real Estelí y es una opción para Comunicaciones. El nicaragüense Byron Bonilla viste la camiseta del equipo esteliano desde hace cuatro años.