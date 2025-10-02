Ilusiona a Guatemala: la joya chapina que comparan con Lamine Yamal y causa sensación en Estados Unidos

Guatemala se ilusiona con una joya chapina a la que algunos comparan con el mismísimo Lamine Yamal. El futbolista causa sensación entre propios y extraños de los Estados Unidos. Partido a partido, todos parecen caer rendidos a sus pies.

Se trata de Olger Escobar, el joven guatemalteco de 19 años que juega en el CF Montréal de la MLS. En lo que va de la temporada, disputó un total de 14 juegos, dentro de los cuales pudo marcar un único gol. Además, otorgó una asistencia.

Tal como destacó la página ChapinSoccer a través de su cuenta de Instagram, el club canadiense destacó la actuación de escobar con una imagen suya a la que tituló: “Nuestro crack”, pero ese no sería el más destacado de todos los escritos.

Hennadiy Synchuk, futbolista ucraniano que defiende los mismos colores, no se quedó atrás y levantó tantas risas como respuestas polémicas. Osó comparar al de La Bicolor con el deportista que, para muchos, es el sucesor de Lionel Messi.

Guatemala sonríe ante los halagos que CF Montréal le hace a Olger Escobar (ChapinSoccer).

La Bicolor celebra el recuerdo de Concacaf sobre el histórico gol de Óscar Santis en Panamá

Guatemala llevaba 45 años sin marcar goles en suelo panameño, hasta que una jugada dejó a Óscar Santis con la posibilidad de hacer historia. Rudy Muñoz tiró un centro que Arquímides Ordóñez alcanzó a desviar de camino al área chica.

Santis se anticipó a los dos centrales de Panamá, superó la marca, y tiró para dar por vencido al arquero rival. Corrían 35 minutos de juego y se silenció el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. “Óscar Santis hizo historia”, posteó Concacaf.

El futbolista de Antigua GFC lleva 50 partidos en la Selección Mayor, que suma a otros cinco en selecciones formativas. En total, convirtió 19 goles. 17 de ellos los concretó en la Selección Nacional. Los dos restantes fueron en el equipo Sub-20.

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de Guatemala en Concacaf

Visita vs. Surinam , 10 de octubre.

, 10 de octubre. Visita vs. El Salvador , 14 de octubre.

, 14 de octubre. Local vs. Panamá , 13 de noviembre.

, 13 de noviembre. Local vs. Surinam, 18 de noviembre.

