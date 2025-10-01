Lo confirma Concacaf: la sentencia sobre Óscar Santis que impacta a Guatemala y le duele a Panamá en pleno camino al Mundial 2026

Guatemala recibió una de las mejores noticias de cara a la segunda ventana de las Eliminatorias al Mundial 2026. Una sentencia de Concacaf por Óscar Santis duele en Panamá. Se revoluciona la última parte del sendero a la esperada cita.

La Bicolor ocupa el último puesto del Grupo A, sorpresivamente liderado por su par de Surinam. Ahí mismo, El Salvador hace las veces de escolta y Panamá está tercera. Todavía quedan cuatro jornadas por jugarse y tendrán que dejarlo todo.

Mientras Luis Fernando Tena ultima detalles del equipo para la doble fecha que se corresponde con el mes de octubre, esta noticia le llega como agua en medio del desierto. No solamente le da tranquilidad, sino que motiva a toda la plantilla.

Concacaf recordó el momento histórico de Óscar Santis con su eufórico gol en Panamá

Guatemala llevaba 45 años sin marcar goles en suelo panameño, hasta que una jugada dejó a Óscar Santis con la posibilidad de hacer historia. Rudy Muñoz tiró un centro que Arquímides Ordóñez alcanzó a desviar de camino al área chica.

Santis se anticipó a los dos centrales de Panamá, superó la marca, y tiró para dar por vencido al arquero rival. Corrían 35 minutos de juego y se silenció el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. “Óscar Santis hizo historia”, posteó Concacaf.

El futbolista de Antigua GFC lleva 50 partidos en la Selección Mayor, que suma a otros cinco en selecciones formativas. En total, convirtió 19 goles. 17 de ellos los concretó en la Selección Nacional. Los dos restantes fueron en el equipo Sub-20.

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de Guatemala en Concacaf

Visita vs. Surinam , 10 de octubre.

, 10 de octubre. Visita vs. El Salvador , 14 de octubre.

, 14 de octubre. Local vs. Panamá , 13 de noviembre.

, 13 de noviembre. Local vs. Surinam, 18 de noviembre.