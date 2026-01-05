Ofertas del exterior: Saprissa confirma la noticia que puede traerle problemas a Vladimir Quesada

De cara a este 2026, Deportivo Saprissa atraviesa un periodo de ajustes y planificación en su búsqueda por volver a conquistar títulos, pero en medio de ese proceso surge una situación que podría complicar el panorama para Vladimir Quesada.

El panorama actual obliga al cuerpo técnico a mantenerse atento a posibles movimientos en el plantel, lo que podría alterar la estructura pensada para la próxima temporada y condicionar la continuidad de algunas piezas.

ver también Erick Lonnis sorprende a Saprissa con la noticia que puede sacudir el mercado de fichajes: “El jugador quiere salir”

Problemas a la vista para Vladimir Quesada en Saprissa

Erick Lonnis como gerente deportivo de Saprissa confirmó que ha recibido propuestas por varios jugadores del plantel, entre ellos Gerson Torres, Gustavo Herrera, Orlando Sinclair y Gerald Taylor, una situación que podría generar movimientos importantes en el equipo.

“Hemos recibido propuestas por Gerson Torres, Gustavo Herrera, Orlando Sinclair y Gerald Taylor a nivel internacional”, confirmó el gerente deportivo del Saprissa, Erick Lonnis.

Erick Lonnis – Deportivo Saprissa

La posible salida de Sinclair y Taylor, ambos habituales titulares, sumada a la ausencia de Gerson Torres, quien lo era antes de su lesión, representaría un problema importante para Saprissa, ya que implicaría perder piezas clave en el esquema de Vladimir Quesada.

Publicidad

Publicidad

ver también “Regresa a Saprissa”: ganó cuatro títulos con el club y ahora vuelve pese a que Vladimir Quesada no lo quería

Así, el panorama se mantiene abierto y genera incertidumbre en Saprissa, que deberá equilibrar sus aspiraciones deportivas con las decisiones que se tomen en las próximas semanas, mientras Vladimir Quesada espera claridad para terminar de definir una plantilla competitiva rumbo al 2026.