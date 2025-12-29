Antigua GFC se consagró campeón este sábado de la Liga Nacional de Guatemala. El equipo colonial logró su sexto título nacional tras superar a Municipal en el global por 2-1. Algunas horas después de los festejos, una de sus figuras claves podría marcharse a Honduras.

José Ardón aparece en el radar de Motagua

Desde tierras catrachas, el periodista Gustavo Roca informó que Motagua quiere hacerse de los servicios de José Ardón, uno de los capitanes que tiene el cuadro comandado por Mauricio Tapia.

“Javier López pone sus ojos. Motagua quiere su fichaje“, aseguró el periodista mencionado en su cuenta de X. El DT español ya lo tuvo. Lo conoce muy bien de su etapa en la que dirigió a los Panzas Verdes en el Torneo Apertura 2024.

El futbolista que habitualmente se desempeña en la Selección de Guatemala fue titular indiscutido con el equipo aguacatero. Cuando no se ausentó por las Eliminatorias, fue el capitán y apenas fue sustituido en un solo encuentro, en el resto disputó los 90′ sin excepción.

Resulta difícil ver a José Ardón fuera Antigua GFC, ya que pasó toda su carrera con la camiseta de los Coloniales. Sin embargo, el interés de Motagua puede significar su primera experiencia como legionario y en otro equipo que no sea los Panzas Verdes.

Mientras suena como uno de los deseos de Javier López, el defensor central de 25 años tendrá una semana de vacaciones tras consagrarse campeón nacional debido a que la Liga Nacional de Guatemala se reanudará el próximo 21 de enero.