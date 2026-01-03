Decisión tomada: Mario Acevedo definió el futuro de Chava Estrada en Municipal

Municipal piensa en el Torneo Clausura 2026 para el cual prepara a la totalidad de su plantilla. Cada entrenamiento será elemental para el desempeño del equipo en la venidera temporada. No pueden dejar escapar el gran objetivo nuevamente.

El entrenador Mario Acevedo definió con la Junta Directiva los movimientos que harán para conformar el plantel que participará en lo que resta del calendario. El principal punto es mantenerse competitivos.

Uno de los futbolistas a considerar por su situación es Carlos Estrada. El defensor tendría definido su futuro, y no se daría cerca de Los Escarlata. No vestiría dicha camisola, por lo menos, durante el primer semestre del corriente año futbolístico.

Municipal lo sabe: Chava Estrada se iría a préstamo para el Torneo Clausura 2026

Carlos Estrada se iría de Municipal. Preferentemente, buscarán que su salida sea en carácter de préstamo. La prioridad es que busque otro equipo que le permita ganar regularidad. De esta manera, regresaría a Los Rojos con mucho más ritmo.

Estrada arribó al conjunto escarlata como refuerzo para el Torneo Apertura 2025, y fue titular indiscutible cuando la plantilla no contó con la presencia de aquellos futbolistas que fueron llamados a la Selección Nacional. Entro en consideración.

En total, desde su llegada a la institución, Chava disputó 10 partidos oficiales y sumó 895 minutos. No convirtió goles, así como tampoco otorgó asistencias, pero fue amonestado en una única ocasión. Fue una participación acotada.

