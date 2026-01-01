“Lecciones”: Nathaniel Mendez-Laing revive su paso por Guatemala en medio de la polémica con Luis Fernando Tena

Nathaniel Méndez-Laing volvió a aparecer públicamente y lo hizo con un mensaje que no pasó desapercibido en Guatemala. En medio de la polémica por su ausencia en las últimas convocatorias de la Selección Nacional y el quiebre con el técnico Luis Fernando Tena, el delantero decidió cerrar el 2025 con una reflexión cargada de significado.

El atacante inglés nacionalizado chapín utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje de Año Nuevo en el que repasó distintos momentos de su temporada y dejó una frase que muchos interpretaron como una indirecta a lo vivido con la Azul y Blanco. Acompañó sus palabras con una serie de imágenes que recorren su año futbolístico, desde su etapa inicial en el Derby County de la Championship hasta su fichaje en el segundo semestre por el Milton Keynes Dons de la League Two.

Entre esas postales, Méndez-Laing también incluyó recuerdos con la Selección de Guatemala. Aparecen imágenes de los dos partidos ante Guyana por la ronda preliminar de la Copa Oro y otra en la que se le ve aplaudiendo desde el banco de suplentes durante el duelo ante El Salvador, en el arranque de la Eliminatoria Mundialista.

El mensaje de Nathaniel Mendez-Laing

“Otro año lleno de lecciones y bendiciones. Les deseo a todos un feliz año nuevo”, escribió el delantero, una frase breve, pero cargada de lectura en el contexto actual.

La publicación de Nathaniel Mendez. (Foto: Instagram)

El cierre del 2025 no fue sencillo para Méndez-Laing. Cuando atravesaba un gran momento con el MK Dons, club con el que incluso fue elegido Mejor Jugador del mes de noviembre, sufrió una lesión en el tendón de la corva que lo obligó a pasar por el quirófano y lo mantendrá fuera de las canchas por varios meses.

En paralelo, su situación con la Selección de Guatemala también se complicó. Tras haber sido parte del proceso, el atacante fue marginado por Luis Fernando Tena, quien decidió no convocarlo para las Fechas FIFA de septiembre y octubre, alimentando rumores de diferencias internas y dejando su futuro en la Azul y Blanco en entredicho.

Sin mencionarlo directamente, el mensaje de Méndez-Laing parece mirar hacia atrás con reflexión, pero también hacia adelante, en un momento en el que su carrera atraviesa un punto de inflexión tanto a nivel de clubes como de selección. Las “lecciones” a las que hace referencia no pasaron inadvertidas para la afición guatemalteca, que sigue atenta a cualquier señal sobre un posible regreso del atacante al combinado nacional.