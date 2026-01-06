Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Luis Fernando Tena ya lo sabe: Aarón Herrera recibe una respuesta definitiva del DC United para volver a la Selección de Guatemala

La figura del equipo chapín ya recibió la respuesta de su equipo de la MLS para saber si podrá jugar ante Canadá.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Aarón Herrera recibió la respuesta del DC United para jugar con Guatemala.
© RRSSAarón Herrera recibió la respuesta del DC United para jugar con Guatemala.

Guatemala inicia su temporada con ánimos de superar rápido el golpe sufrido en las Eliminatorias al Mundial 2026. Llegar a la tercera fase del proceso y no poder clasificar significó un traspié importante. El nuevo ciclo tendrá que ser diferente.

Para ello, la primera decisión de FEDEFUT fue ratificar lo que creían correcto para la Selección Nacional. Por eso, después de semanas de negociaciones, se renovó el vínculo contractual con Luis Fernando Tena. El objetivo es clasificar para 2030.

No será nada fácil dar comienzo a este largo camino. Por lo pronto, la Federación cumplió con el pedido del director técnico y logró organizar algunos amistosos por fuera de la figura de FIFA. Además, varias de sus figuras estarán en plantilla.

Sorpresa en Guatemala: Luis Fernando Tena toma una drástica decisión y llamará por primera vez a estos legionarios ante Canadá

ver también

Sorpresa en Guatemala: Luis Fernando Tena toma una drástica decisión y llamará por primera vez a estos legionarios ante Canadá

Aarón Herrera tendría confirmado su regreso a la Selección de Guatemala

Según comunicó el periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta oficial de X, las buenas nuevas no tardaron en llegar para los chapines. En este caso, Aarón Herrera recibió la autorización pertinente para participar del primer amistoso.

“En Selección Nacional, Aarón Herrera ya cuenta con permiso del club DC United de la MLS, para poder jugar con Guatemala en el amistoso con Canadá que será en enero en Los Ángeles. Atentos”, posteó el reportero para confirmar el rumor.

Tweet placeholder
Publicidad

La Bicolor regresará a la actividad internacional el próximo 17 de enero con un partido de carácter extraoficial. De esta manera, dará comienzo oficialmente al nuevo ciclo de cuatro años para la Copa del Mundo 2030, con su gran sueño.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Respaldo de la Concacaf: Guatemala cierra el 2025 con una buena noticia
Guatemala

Respaldo de la Concacaf: Guatemala cierra el 2025 con una buena noticia

Las bajas de Guatemala para enfrentar a Canadá por los cuartos de final de la Copa Oro
Guatemala

Las bajas de Guatemala para enfrentar a Canadá por los cuartos de final de la Copa Oro

“No hay dudas”: Luis Fernando Tena termina con la polémica en la portería de Guatemala para jugar vs Canadá
Guatemala

“No hay dudas”: Luis Fernando Tena termina con la polémica en la portería de Guatemala para jugar vs Canadá

"Está de vuelta": Alajuelense se asegura el regreso de la leyenda que enloquece a la afición
Liga Deportiva Alajuelense

"Está de vuelta": Alajuelense se asegura el regreso de la leyenda que enloquece a la afición

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo