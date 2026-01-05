Este lunes por la tarde, el árbitro Mario Escobar dio a conocer el informe sobre el duelo de vuelta de la final que protagonizaron Municipal y Antigua GFC. El partido que coronó al equipo colonial terminó en escándalo y con una invasión de los aficionados locales.

Semanas más tarde, el árbitro principal presentó el acta y confirmó varias sanciones para diferentes integrantes de cada equipo. Fueron tres por el lado de Municipal y cuatro para el equipo aguacatero.

ver también No sólo Chava Estrada: Municipal sigue la limpieza y anuncia la salida de otras tres figuras para el Clausura 2026

Sanciones para Antigua GFC y Municipal tras la batalla campal de la final

Alexander Robinson fue culpado por Escobar como “el principal causante e iniciador de la batalla campal con la conducta antideportiva adoptada“, por lo que tendría una sanción más fuerte que el resto. También fueron expulsados Kevin Grijalva, Oscar Castellanos y Francisco Apaolaza.

En Municipal, hubo tres expulsados por lo sucedido después del encuentro. Jonathan Franco, Carlos Estrada y José Morales. Ellos tres fueron informados por adoptar una “conducta violenta“.

El informe completo de Mario Escobar que reveló el periodista Marlon Puente.

Además de las sanciones a los futbolistas mencionados, el informe de Mario Escobar hace referencia a la invasión que hicieron los aficionados escarlatas. “Derribaron una de las puertas de acceso al terreno de juego y así poder invadirlo“, comentó.

Publicidad

Publicidad

En este punto, explica que quisieron agredir a los jugadores de Antigua, quienes se fueron rápidamente al camerino. Además, agregó que “se agredieron entre ellos mismos dejando heridos“. También sufrió el palco de la directiva de Municipal, ya que los aficionados fueron hasta allí a “lanzar piedras, botes con líquido y cajas de cartón”.

Ya con el acta presentada, el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional será el que decida cuantas fechas recibirá cada jugador y cuánto tiempo estará inhabilitado El Trébol por dichas invasiones. Estas se darían a conocer el día miércoles.