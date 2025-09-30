Es tendencia:
Mientras Luis Fernando Tena no lo convoca a la Selección, Chucho López hace historia en Concacaf y asombra a Guatemala

"Chucho" López consiguió un importante logro con Xelajú MC tras ser borrado en la Selección de Guatemala.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Tras ser borrado de la Selección, Chucho López consigue un logro histórico en Concacaf
© Getty y Camino al VestuarioTras ser borrado de la Selección, Chucho López consigue un logro histórico en Concacaf

Antonio “Chucho” López parece haber encontrado finalmente su lugar en el fútbol guatemalteco. Después de pasar por los dos equipos más grandes del país, Municipal y Comunicaciones, el volante de 28 años está ofreciendo su mejor fútbol en Xelajú MC bajo las órdenes de Amarini Villatoro.

A partir de su gran nivel con los Chivos, buena parte de los aficionados empezaron a pedir su regreso a la Selección de Guatemala para la recta final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, Luis Fernando Tena volvió a dejarlo fuera de la convocatoria para los encuentros contra Surinam y El Salvador.

Esta decisión llama la atención, teniendo en cuenta que López registra 2 goles y 7 asistencias en 16 partidos esta temporada. Y reaviva el rumor sobre posibles diferencias de Tena con “Chucho” y otra figura de Xela: Jorge Aparicio, quien manifestó no tener problemas con el entrenador mexicano.

¿Cuál es el logro de Cucho López que asombra a Guatemala?

El pasado miércoles, Xelajú le ganó 2-0 a Sporting San Miguelito en el Estadio Cementos Progreso con los goles de Kevin Ruiz y Derrickson Quirós para quedar a un paso de las semifinales de la Copa Centroamericana —dicha hazaña les daría, además, el boleto a la próxima Copa de Campeones de la Concacaf.

Un detalle no menor es que “Chucho” López dio las dos asistencias de la noche y se convirtió en el máximo asistente histórico del torneo, con un total de 8 pases de gol. De esta forma, el nacido en Ciudad de México igualó su propio récord de 4 habilitaciones logrado en la edición de 2023.

La chance de romperlo estará sobre la mesa este jueves, cuando visite a Sporting en el partido de vuelta de los cuartos de final. Pero queda claro que deberá hacer todavía más esfuerzos si quiere regresar a la Bicolor: la última vez que Luis Fernando Tena le dio minutos en la Selección fue el 14 de enero del año pasado, en un amistoso que terminó en derrota 1-0 contra Islandia.

Las últimas dos asistencias de Chucho López en la Copa Centroamericana

