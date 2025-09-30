Mientras Luis Fernando Tena no lo convoca a la Selección, Chucho López hace historia en Concacaf y asombra a Guatemala

Antonio “Chucho” López parece haber encontrado finalmente su lugar en el fútbol guatemalteco. Después de pasar por los dos equipos más grandes del país, Municipal y Comunicaciones, el volante de 28 años está ofreciendo su mejor fútbol en Xelajú MC bajo las órdenes de Amarini Villatoro.

A partir de su gran nivel con los Chivos, buena parte de los aficionados empezaron a pedir su regreso a la Selección de Guatemala para la recta final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, Luis Fernando Tena volvió a dejarlo fuera de la convocatoria para los encuentros contra Surinam y El Salvador.

Esta decisión llama la atención, teniendo en cuenta que López registra 2 goles y 7 asistencias en 16 partidos esta temporada. Y reaviva el rumor sobre posibles diferencias de Tena con “Chucho” y otra figura de Xela: Jorge Aparicio, quien manifestó no tener problemas con el entrenador mexicano.

¿Cuál es el logro de Cucho López que asombra a Guatemala?

El pasado miércoles, Xelajú le ganó 2-0 a Sporting San Miguelito en el Estadio Cementos Progreso con los goles de Kevin Ruiz y Derrickson Quirós para quedar a un paso de las semifinales de la Copa Centroamericana —dicha hazaña les daría, además, el boleto a la próxima Copa de Campeones de la Concacaf—.

Un detalle no menor es que “Chucho” López dio las dos asistencias de la noche y se convirtió en el máximo asistente histórico del torneo, con un total de 8 pases de gol. De esta forma, el nacido en Ciudad de México igualó su propio récord de 4 habilitaciones logrado en la edición de 2023.

La chance de romperlo estará sobre la mesa este jueves, cuando visite a Sporting en el partido de vuelta de los cuartos de final. Pero queda claro que deberá hacer todavía más esfuerzos si quiere regresar a la Bicolor: la última vez que Luis Fernando Tena le dio minutos en la Selección fue el 14 de enero del año pasado, en un amistoso que terminó en derrota 1-0 contra Islandia.

Las últimas dos asistencias de Chucho López en la Copa Centroamericana