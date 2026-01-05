Mientras Diego Campos en Alajuelense ganaba 19 mil dólares, esto cobrará en Indonesia

El futuro de Diego Campos ya está definido y tomó un rumbo inesperado para muchos en el fútbol centroamericano. Luego de no ser tenido en cuenta en la Liga Deportiva Alajuelense, el delantero quedó en condición de agente libre y su nombre comenzó a sonar con fuerza en distintos mercados de la región.

Durante varios días, Cartaginés apareció como el principal candidato para quedarse con el atacante, pese a que también existió interés desde Guatemala, específicamente de clubes como Comunicaciones y Antigua GFC. Sin embargo, el aspecto económico terminó siendo determinante y dejó fuera de competencia a las opciones regionales.

De acuerdo con información confirmada por el periodista Kevin Jiménez, Diego Campos continuará su carrera en Bali United FC, equipo de la primera división de Indonesia, donde no solo mantendrá su estatus salarial, sino que incluso percibirá un ingreso superior al que tenía en el fútbol costarricense.

¿Cuánto ganará Diego Campos en el Bali FC?

Mientras vestía la camiseta rojinegra, Campos recibía un salario cercano a los 19 mil dólares, una cifra que ni Cartaginés ni los clubes guatemaltecos interesados estaban en condiciones de igualar. En el fútbol indonesio, en cambio, el atacante ganará un poco más de ese monto, lo que terminó inclinando la balanza a favor de la propuesta asiática.

Diego Campos seguirá su carrera en Indonesia.

El contrato será inicialmente por seis meses, en una experiencia que le permitirá a Campos no solo mejorar sus ingresos, sino también probar suerte en un mercado distinto, con mayor poder económico y una creciente visibilidad internacional.

Así, Diego Campos deja atrás el fútbol costarricense y centroamericano para dar un salto inesperado en su carrera, demostrando que, en el fútbol actual, el mercado asiático se convierte cada vez más en una alternativa real y atractiva para los jugadores de la región.