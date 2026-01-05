Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Mientras Diego Campos en Alajuelense ganaba 19 mil dólares, esto cobrará en Indonesia

Después de bastante incertidumbre, se confirmó que Diego Campos jugará en Indonesia y sale a la luz el dinero que recibirá.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Diego Campos ganará bastante dinero en Indonesia.
Diego Campos ganará bastante dinero en Indonesia.

El futuro de Diego Campos ya está definido y tomó un rumbo inesperado para muchos en el fútbol centroamericano. Luego de no ser tenido en cuenta en la Liga Deportiva Alajuelense, el delantero quedó en condición de agente libre y su nombre comenzó a sonar con fuerza en distintos mercados de la región.

Durante varios días, Cartaginés apareció como el principal candidato para quedarse con el atacante, pese a que también existió interés desde Guatemala, específicamente de clubes como Comunicaciones y Antigua GFC. Sin embargo, el aspecto económico terminó siendo determinante y dejó fuera de competencia a las opciones regionales.

De acuerdo con información confirmada por el periodista Kevin Jiménez, Diego Campos continuará su carrera en Bali United FC, equipo de la primera división de Indonesia, donde no solo mantendrá su estatus salarial, sino que incluso percibirá un ingreso superior al que tenía en el fútbol costarricense.

¿Cuánto ganará Diego Campos en el Bali FC?

Mientras vestía la camiseta rojinegra, Campos recibía un salario cercano a los 19 mil dólares, una cifra que ni Cartaginés ni los clubes guatemaltecos interesados estaban en condiciones de igualar. En el fútbol indonesio, en cambio, el atacante ganará un poco más de ese monto, lo que terminó inclinando la balanza a favor de la propuesta asiática.

Diego Campos seguirá su carrera en Indonesia.

Diego Campos seguirá su carrera en Indonesia.

El contrato será inicialmente por seis meses, en una experiencia que le permitirá a Campos no solo mejorar sus ingresos, sino también probar suerte en un mercado distinto, con mayor poder económico y una creciente visibilidad internacional.

Publicidad
No es Agustín Auzmendi: Machillo Ramírez espera un delantero extranjero, pero antes debe limpiar a una figura de Alajuelense

ver también

No es Agustín Auzmendi: Machillo Ramírez espera un delantero extranjero, pero antes debe limpiar a una figura de Alajuelense

Así, Diego Campos deja atrás el fútbol costarricense y centroamericano para dar un salto inesperado en su carrera, demostrando que, en el fútbol actual, el mercado asiático se convierte cada vez más en una alternativa real y atractiva para los jugadores de la región.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Cartaginés y Antigua en vilo: esta podría ser la decisión final de Diego Campos
Concacaf

Cartaginés y Antigua en vilo: esta podría ser la decisión final de Diego Campos

Cartaginés anuncia el fichaje extranjero que sacude a Costa Rica
Costa Rica

Cartaginés anuncia el fichaje extranjero que sacude a Costa Rica

Otro club de Guatemala va por Diego Campos
Concacaf

Otro club de Guatemala va por Diego Campos

Municipal anuncia la limpieza de cuatro jugadores
Guatemala

Municipal anuncia la limpieza de cuatro jugadores

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo