Luis Fernando Tena incorpora a otro jugador en los entrenamientos de la Selección de Guatemala

La Selección de Guatemala continúa con sus entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), con la mira puesta en los partidos de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf ante Surinam y Panamá, programados para la próxima Fecha FIFA de octubre. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena trabaja a doble turno, afinando detalles tácticos y físicos de cara a compromisos que serán determinantes en el camino rumbo a la Copa del Mundo 2026.

En los últimos días, la preparación del combinado chapín se había visto afectada por la ausencia de algunos futbolistas que recibieron permisos especiales. Entre ellos, Rudy Muñoz, quien no estuvo en las primeras sesiones debido al sensible fallecimiento de su abuela. El jugador finalmente se incorporó este miércoles a los trabajos con la azul y blanco, generando un alivio en el cuerpo técnico.

Por otra parte, el único elemento que todavía no está bajo las órdenes de Tena es Elmer William Cardoza. El mediocampista viajó a Panamá con su club Xelajú MC para disputar la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana ante Sporting San Miguelito. Su regreso está previsto para este viernes, aunque se integrará a las prácticas hasta el lunes, ya que el fin de semana los seleccionados tendrán descanso.

El aporte de Cardoza será clave en el mediocampo, por lo que la espera de su incorporación se maneja con paciencia y expectativa. Mientras tanto, el resto de jugadores disponibles continúa trabajando con intensidad, conscientes de que los próximos encuentros internacionales representan una oportunidad vital para consolidar el buen inicio en la eliminatoria.

Guatemala a la espera de los legionarios

De momento, la convocatoria de Guatemala cuenta con 18 futbolistas de la Liga Nacional, quienes buscan ganarse un lugar en el once titular. Sin embargo, se espera que la próxima semana se anuncien los legionarios, quienes reforzarán la nómina y darán mayor competitividad interna al grupo.

La ilusión crece dentro del plantel chapín, que sueña con dar pasos firmes en su camino hacia el Mundial. Con el grupo cada vez más completo, Luis Fernando Tena confía en que la Selección Nacional llegará en óptimas condiciones a los duelos frente a Surinam y Panamá, donde buscarán sumar puntos que mantengan viva la esperanza de millones de guatemaltecos.