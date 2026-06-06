Guatemala vs. Ecuador: a qué hora juegan y dónde ver el amistoso de la Selección de Luis Fernando Tena

Conozca todos los detalles del juego amistosos de los guatemaltecos ante los ecuatorianos por la Fecha FIFA de junio.

La Selección de Guatemala volverá a la actividad en la Fecha FIFA de junio y ahora lo hará cuando enfrente a Ecuador, en el que Luis Fernando Tena seguirá observando jugadores para no volver a fracasar como lo hizo en el camino rumbo al Mundial 2026.

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La azul y blanco aún no sabe que es ganar en el año, luego de tres derrotas seguidas y en la que destaca la humillante goleada recibida en marzo frente a Argelia, por lo que intentará lavarse la cara ante los ecuatorianos, aunque obviamente la tarea será complicada y por lo menos buscará no tener otra caída estrepitosa bajo el mando de Tena.

Cuándo y dónde juega la Selección de Guatemala vs. Ecuador

La azul y blanco y los checos se enfrentarán este domingo 7 de junio a las 14:00 horas de Guatemala, en el Scott Miracle Gro Field de Columbus, Ohio, Estados Unidos.

Dónde ver EN VIVO a Guatemala vs. Ecuador

El juego de Guatemala contra Ecuador se podrá observar en TVGT en el canal 48 de Claro TV.

Cómo llega Guatemala

El equipo de Luis Fernando Tena ha tenido un inicio de 2026 para el olvido, tras no clasificar a la Copa del Mundo de United, no ha podido ganar en sus primeros encuentros del año y ahora está en la tarea de sumar un buen resultado.

Los chapines se estrenaron en enero con una derrota de 1-0 ante un equipo alterno de Canadá, luego en marzo fueron humillados 7-0 por Argelia y apenas el jueves cayeron 3-1 ante República Checa.

Cómo llega Ecuador

Los ecuatorianos afrontan el partido ante Guatemala como su última prueba para la Copa del Mundo del 2026, en la que llegan con grandes expectativas y como favorito para avanzar en el Grupo F en el que están con Costa De Marfil, Curazao y Alemania.

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Ecuador llega de vencer 2-1 a Arabia Saudita el pasado sábado, previamente en marzo empató contra Países Bajos y ante Marruecos, además de ser una de las mejores en la Eliminatoria Mundialista de Conmebol solamente por detrás de Argentina.