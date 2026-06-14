¿Por qué no juega Sébastien Haller en el Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026?

El ex Borussia Dortmund es una de las grandes ausencias en la ofensiva de Costa de Marfil.

Costa de Marfil vuelve a jugar un partido por una Copa del Mundo después de 12 años. Tras participar en Brasil 2014, los marfileños forman parte del Grupo E del Mundial 2026. El debut será este domingo contra la Selección de Ecuador.

En la lista de convocados de Emerse Faé, hay varias ausencias destacadas y especialmente en la ofensiva. Sébastien Haller, recordado delantero del Borussia Dortmund y que actualmente se desempeña en el FC Utrecht, no forma parte de los citados.

El entrenador francés decidió que Haller no haga su debut en un Mundial por cuestiones futbolísticas. El delantero no tuvo una buena temporada en la Eredivisie y se quedó afuera de la lista de los 26 futbolistas, algo que sorprendió a los aficionados marfileños.

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Lo más extraño de la determinación de Faé es que contó con Haller en la etapa de clasificación al Mundial. El nacido en Francia y nacionalizado marfileño estuvo en nueve de los 10 partidos que disputó el equipo para conseguir el boleto a la Copa del Mundo después de 12 años.

Haller jugó en ocho partidos y en el restante juego se quedó en el banco de suplentes. Además, fue titular en cinco y logró marcar dos goles, lo que llama aún más la atención la postura que tomó el entrenador de Costa de Marfil.

Los números de Sebastién Haller en la temporada con el Utrecht FC

Los informes indican que no fue convocado por el rendimiento que mostró en la última campaña. Haller participó en 33 partidos del Utrecht, pero no tuvo los números esperados. Sólo anotó un gol por la liga neerlandesa. Otro detalle es que a inicios de este 2026 sufrió una lesión muscular, pero actualmente se encontraba en condiciones al momento de la convocatoria.

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En resumen