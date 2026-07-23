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Arquímides Ordoñez se fue de Loundon United: así está su futuro y el equipo de Guatemala que podría buscarlo

Ya se hizo oficial su salida del Loundon United y en su radar han comenzado a sonar equipos de Guatemalas. Así está la situación.

Arquímides Ordoñez busca equipo.
© XArquímides Ordoñez busca equipo.
Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Sorpresa en el mercado futbolístico para los legionarios. El Loudoun United FC anunció oficialmente la rescisión de contrato de mutuo acuerdo con el delantero guatemalteco Arquímides Ordóñez, dejando al atacante nacional como agente libre y en búsqueda de un nuevo club.

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A través de un comunicado en su sitio web, el director deportivo de la institución estadounidense, Alen Marcina, dedicó palabras de agradecimiento a “Quimi”: “Queremos agradecer a ‘Quimi’ su compromiso y profesionalidad durante su etapa en el club. Ha sido un miembro valioso y le deseamos mucho éxito en el próximo capítulo de su viaje”, expresó el directivo.

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Desde su llegada en agosto de 2025, el delantero sumó siete goles con la camiseta del Loudoun United a lo largo de dos temporadas. Entre sus momentos más destacados se encuentran.

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¿Puede jugar en Guatemala Arquímides Ordóñez?

La salida de Ordóñez ocurre en un momento clave. Para el técnico de la Selección de Guatemala, Luis Fernando Tena, es vital que el jugador mantenga ritmo de competencia con miras a los partidos oficiales de la Azul y Blanco programados para septiembre.

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Aunque la prioridad de Ordóñez podría ser mantenerse en el extranjero, un eventual retorno a la Liga Nacional guatemalteca siempre surge como posibilidad, aunque no es un escenario sencillo:

  • Xelajú MC: Mostró interés en el atacante en el pasado, pero no realizó una propuesta formal debido a que el jugador mantenía un contrato vigente.
  • Comunicaciones: La opción del cuadro ‘Crema’ vuelve a sonar por necesidad táctica. El equipo dirigido por el ‘Fantasma’ Figueroa sufrió bajas considerables en ataque (Edy Palencia, Deyner Padilla, Lynner García y Janpol Morales) y cuenta con la lesión muscular de Agustín Vuletich. Pese a las incorporaciones de Dewinder Bradley y Bryan Castañeda, la llegada de un delantero de las condiciones de Ordóñez encajaría bien, aunque el factor económico podría ser un obstáculo.
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Por ahora, Arquímides Ordóñez evalúa sus opciones en el mercado con el objetivo de definir rápido su futuro y mantenerse en la órbita de la Selección Nacional.

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