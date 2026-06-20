Dónde juegan Ecuador vs. Curazao en el Mundial 2026: estadio, ciudad y pronóstico del clima

Ecuador y Curazao jugarán en uno de los estadios con mayor tradición de Estados Unidos.

Ecuador y Curazao se enfrentan este sábado 20 de junio por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026 en una sede histórica del deporte estadounidense: el Kansas City Stadium.

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Fuera de la Copa del Mundo, el recinto es conocido como GEHA Field at Arrowhead Stadium, casa de los Kansas City Chiefs de la NFL. Durante el Mundial, FIFA lo identifica como Kansas City Stadium.

El partido llega con urgencia para los dos. Ecuador perdió 1-0 ante Costa de Marfil en su debut, mientras que Curazao sufrió un duro 7-1 ante Alemania. Por eso, el cruce en Kansas City puede marcar qué selección sigue con vida y cuál queda muy condicionada antes de la última fecha.

Dónde juegan Ecuador vs. Curazao

El partido entre Ecuador y Curazao se jugará en Kansas City, en el estado de Misuri, Estados Unidos.

La sede aparece en la programación oficial de FIFA como Kansas City Stadium, aunque el nombre habitual del estadio es GEHA Field at Arrowhead Stadium.

El recinto está ubicado dentro del Truman Sports Complex, una de las zonas deportivas más importantes de la ciudad. Allí también se encuentra el Kauffman Stadium, casa de los Kansas City Royals de la MLB.

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El Arrowhead Stadium, una sede con historia y mucho ruido

El GEHA Field at Arrowhead Stadium es uno de los estadios más reconocidos de la NFL. Fue inaugurado en 1972 y es famoso por el ambiente que genera su público, considerado uno de los más ruidosos del deporte estadounidense.

Esa característica puede darle un marco especial al partido entre Ecuador y Curazao. Aunque no será un encuentro con selección local, el estadio tiene una estructura abierta y una tradición de ambiente intenso que suele sentirse en eventos de gran convocatoria.

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Para el Mundial 2026, el recinto fue adaptado para recibir partidos de fútbol, con las modificaciones necesarias para cumplir con los estándares de FIFA.

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Capacidad del Kansas City Stadium para el Mundial 2026

La capacidad del Kansas City Stadium para el Mundial 2026 se ubica cerca de los 73.000 espectadores.

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Ese aforo lo convierte en una de las sedes grandes del torneo en Estados Unidos. No alcanza las cifras del AT&T Stadium de Arlington o del MetLife Stadium de Nueva Jersey, pero sí ofrece un marco amplio, histórico y de fuerte tradición deportiva.

Para Ecuador vs. Curazao, la sede puede ofrecer un ambiente importante: una selección sudamericana con hinchada viajera y una Curazao que disputa su primera Copa del Mundo.

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Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en Kansas City Stadium

El Kansas City Stadium tendrá seis partidos durante el Mundial 2026: cuatro de fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de cuartos de final.

Entre los encuentros programados en esta sede aparecen:

Argentina 3-0 Argelia — 16 de junio, Grupo J

— 16 de junio, Grupo J Ecuador vs. Curazao — 20 de junio, Grupo E

— 20 de junio, Grupo E Argentina vs. Austria — 22 de junio, Grupo J

— 22 de junio, Grupo J Túnez vs. Países Bajos — 25 de junio, Grupo F

— 25 de junio, Grupo F 16avos de final — 3 de julio

— 3 de julio Cuartos de final — 11 de julio

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Cómo estará el clima para Ecuador vs. Curazao

El partido se jugará por la tarde-noche en Kansas City y el clima aparece como un factor a seguir. Para este sábado se espera una jornada cálida, con una máxima cercana a los 29°C y condiciones parcialmente soleadas.

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El estadio es abierto, por lo que la temperatura, la humedad y el viento pueden tener incidencia directa en el desarrollo del partido. No se proyecta un escenario extremo, pero el calor puede sentirse si el encuentro se juega con mucho ritmo.

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Para Ecuador, acostumbrado a competir en distintos contextos climáticos y de altura, el escenario no debería ser un problema central. Para Curazao, el desafío principal estará más en la reacción futbolística y emocional después de la goleada sufrida ante Alemania.

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Datos de Ecuador vs. Curazao

Partido: Ecuador vs. Curazao

Ecuador vs. Curazao Instancia: Fase de grupos

Fase de grupos Fecha: sábado 20 de junio

sábado 20 de junio Ciudad: Kansas City, Misuri

Kansas City, Misuri Estadio: GEHA Field at Arrowhead Stadium / Kansas City Stadium

GEHA Field at Arrowhead Stadium / Kansas City Stadium Capacidad estimada: cerca de 73.000 espectadores

cerca de 73.000 espectadores Clima estimado: parcialmente soleado, cerca de 29°C de máxima

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