El Pescado Ruiz causa sensación en los aficionados de Comunicaciones en la despedida del Moyo Contreras

Ruiz fue una de las figuras en la despedida del Moyo Contreras.

La despedida de José Manuel Contreras como futbolista profesional dejó momentos inolvidables en el Estadio Cementos Progreso, donde Comunicaciones FC rindió homenaje a uno de los máximos ídolos de su historia. Con más de 500 partidos, 77 goles y 11 títulos en su carrera, el histórico mediocampista puso fin a una trayectoria de más de dos décadas rodeado de familiares, amigos, excompañeros y miles de aficionados que acudieron para reconocer su legado.

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El encuentro reunió a varias leyendas del conjunto albo como Agustín Herrera, Joel Benítez, Juan José Paredes y Michael Umaña, quienes acompañaron al “Moyo” en una noche llena de emociones. Sin embargo, uno de los invitados que más llamó la atención fue Carlos Ruiz, considerado por muchos como el mejor futbolista en la historia de Guatemala, pero también recordado por ser un símbolo surgido de las fuerzas básicas de Municipal, el máximo rival de los cremas.

Carlos Ruiz se roba los aplausos en la despedida de José Manuel Contreras

La presencia del “Pescado” Ruiz no pasó desapercibida. Su amistad con José Manuel Contreras hizo posible un reencuentro muy especial, dejando de lado la histórica rivalidad entre Municipal y Comunicaciones. El exdelantero aceptó la invitación del homenajeado y fue recibido con respeto por la afición crema, que reconoció la enorme trayectoria que construyó con la Selección Nacional de Guatemala, donde sigue siendo el máximo goleador histórico.

Al finalizar la ceremonia, otro de los momentos más destacados tuvo como protagonista a Carlos Ruiz, quien fue rodeado por decenas de aficionados de Comunicaciones que le solicitaron fotografías y autógrafos.

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El exdelantero accedió con una sonrisa a cada petición y agradeció las muestras de cariño, confirmando que, más allá de los colores, el respeto por su legado con la Selección Nacional de Guatemala ha logrado unir incluso a las aficiones más rivales del fútbol chapín.