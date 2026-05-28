Luis Fernando Tena se quedaría sin una de las figuras de la Selección de Guatemala

La azul y blanco se prepara para disputar sus partidos de la Fecha FIFA de junio.

La Selección de Guatemala continúa afinando detalles en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) como parte de su preparación para los amistosos internacionales frente a Ecuador y República Checa durante la próxima Fecha FIFA de junio. El ambiente dentro del campamento nacional era positivo tras la incorporación de varios jugadores de Municipal y algunos legionarios, aunque en las últimas horas surgió una noticia que encendió las alarmas dentro del cuerpo técnico.

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El principal inconveniente para el entrenador Luis Fernando Tena tiene nombre y apellido: Rudy Muñoz. El futbolista escarlata terminó resentido luego de disputar la final del Clausura 2026 con Municipal y, tras los chequeos médicos correspondientes, se confirmó que sufrió una ruptura fibrilar que lo dejará alejado de las canchas por aproximadamente diez días.

La lesión del mediocampista prácticamente lo deja fuera de los compromisos amistosos que afrontará la azul y blanco en esta ventana internacional. Muñoz venía siendo uno de los elementos observados por Tena dentro del proceso de renovación y consolidación del grupo, por lo que su ausencia representa un golpe sensible en medio de la preparación del combinado nacional.

La lesión de Rudy Muñoz obliga a Guatemala a replantear detalles

Por ahora, el cuerpo técnico guatemalteco no contempla convocar a un sustituto para ocupar el lugar del jugador de Municipal. La intención de Luis Fernando Tena es mantener la planificación original mientras espera confirmar la nómina definitiva para los encuentros internacionales que servirán como preparación de cara a los próximos retos oficiales.

Mientras tanto, la selección continúa recibiendo incorporaciones importantes. Los legionarios Matthew Evans y Nicholas Hagen ya trabajan con normalidad junto al resto del grupo, fortaleciendo la base del equipo nacional en esta etapa previa a los amistosos internacionales.

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Además, se espera que la próxima semana se integren otros futbolistas que militan en el extranjero, entre ellos Darwin Lom, Olger Escobar, Arquímides Ordóñez y Aaron Herrera. Con varias piezas todavía por sumarse, Guatemala busca llegar en óptimas condiciones a una Fecha FIFA que será clave para seguir construyendo el proyecto liderado por Luis Fernando Tena.