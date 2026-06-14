Quién es Sebastián Beccacece, el DT que llevó a Ecuador al Mundial 2026

Beccacece el entrenador que está a cargo de Ecuador en el Mundial 2026.

Sebastián Beccacece llega al Mundial 2026 en el momento más importante de su carrera como entrenador principal. Después de haber vivido dos Copas del Mundo como asistente, ahora estará al frente de Ecuador, una selección que se clasificó con autoridad y que llega al torneo con una identidad reconocible.

ver también Costa de Marfil vs. Ecuador: hora, TV y alineaciones del partido por el Grupo E del Mundial 2026

La Tri no aterriza en la Copa sostenida solo por nombres propios ni por una buena racha aislada. Llega con una idea clara: presión alta, agresividad para recuperar, una defensa fuerte y un equipo que se volvió difícil de quebrar. Ese es el sello que Beccacece logró instalar en su ciclo.

El DT que puso a Ecuador en el Mundial 2026

Beccacece asumió la conducción de Ecuador en 2024 y terminó llevando a la selección al Mundial 2026 con un dato que dimensiona el proceso: la Tri terminó segunda en las Eliminatorias Sudamericanas, solo por detrás de Argentina.

En una región tan exigente como Sudamérica, esa posición no se consigue por casualidad. Ecuador tuvo regularidad, solidez y una estructura competitiva que le permitió sostenerse ante rivales de jerarquía.

De asistente mundialista a entrenador principal

Sebastián Beccacece nació el 17 de diciembre de 1980 en Rosario, Santa Fe, y buena parte de su perfil se entiende por la escuela en la que se formó. Antes de consolidarse como entrenador principal, fue una pieza importante dentro de los cuerpos técnicos de Jorge Sampaoli.

Con esa estructura vivió dos Mundiales desde adentro: Brasil 2014 con Chile y Rusia 2018 con Argentina. Esa experiencia le dio roce de alta competencia, manejo de contextos pesados y conocimiento directo de lo que exige el máximo escenario.

Publicidad

Publicidad

Después construyó su propio recorrido como técnico. Pasó por Universidad de Chile, Defensa y Justicia, Independiente, Racing Club y Elche, antes de asumir el reto de conducir a Ecuador.

El sello Beccacece: presión, agresividad y verticalidad

La marca más visible de Ecuador con Beccacece está en su comportamiento sin pelota. La Tri presiona alto, intenta recuperar rápido tras pérdida y busca convertir cada robo en un ataque directo.

Publicidad

El sistema puede cambiar según el rival o el momento del partido. Ecuador puede pasar por estructuras como el 4-3-3, el 4-4-2, el 4-2-3-1 o incluso una línea de cinco. Pero más allá del dibujo, la intención se mantiene: incomodar la salida rival, orientar el juego hacia zonas menos cómodas y atacar con velocidad cuando recupera.

Publicidad

Una defensa que sostiene el proyecto

La otra gran base del ciclo está en la defensa. Ecuador llega al Mundial con una última línea de mucho nivel, apoyada en nombres como Willian Pacho, Piero Hincapié y Joel Ordóñez.

Publicidad

Son defensores rápidos, intensos y preparados para jugar muchos metros lejos de su arco. Eso es clave para una selección que quiere presionar alto y defender hacia adelante.

Ese equilibrio le dio a Beccacece una plataforma muy fuerte. Ecuador no solo intenta atacar desde la recuperación; también tiene centrales capaces de corregir, anticipar y sostener duelos en campo abierto.

Publicidad

Publicidad

ver también Todos los goles del Mundial 2026: videos y resúmenes completos de cada partido

Ecuador en el Grupo E del Mundial 2026