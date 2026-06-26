La Canalera se quedó afuera de 16avos de final pero igual intentarán retener al DT que los llevó hasta el Mundial 2026.

Sebastián Beccacece se transformó, casi que de un momento a otro y al menos por unas horas, en el entrenador sensación del Mundial 2026. Primero y principalmente por haber clasificado a Ecuador a 16avos de final tras ganarle a Alemania, pero también por su llamativo look, ese que generó hasta el entusiasmo de Zlatan Ibrahimovic.

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El argentino que comanda a la Tri consiguió la hazaña en el cierre del Grupo E al asegurarse una plaza entre los mejores terceros y confirmó, además, por qué había sido una de las mejores selecciones de las Eliminatorias Conmebol al terminar segunda por detrás de Argentina.

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Todo un deber cumplido que hace justificar el salario que Beccacece percibe al frente de la Tri, que alcanza los 2.4 millones de dólares al año según el portal del canal Ecuavisa, una abismal diferencia con lo que cobra Thomas Christiansen en Panamá incluso sin contar el aumento que le ofrecieron al danés para quedarse en la canalera…

¿Cuánto gana y cuánto le ofrecieron a Thomas Christiansen para quedarse en Panamá?

Thomas Christiansen logró consolidar a Panamá como la mejor selección de Centroamérica y la clasificó al Mundial 2026. Su salario anual es de 840 mil dólares, lo que serían unos 70 mil mensuales, sin embargo su contrato finiquita ahora, tras la Copa del Mundo, y quieren que se quede.

Thomas Christiansen podría seguir en Panamá.

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En ese camino, y más allá de la eliminación en primera ronda, en Panamá ya trabajan para conseguir su continuidad. Y parte de eso es mejorarle el salario, algo que según el periodista José Miguel Domínguez –más conocido como Chepe Bomba, ya tiene precio.

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“El gobierno, de la mano de Panadeportes, se está moviendo con todo para apoyar económicamente a la Fepafut en la renovación de Thomas Christiansen para el proceso 2030”, aseguró Chepe.

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“Entiendo que el danés-español se quedará”, aventuró y detalló el nivel de la nueva oferta: “Extraoficialmente: el aumento alcanzaría los 100 mil dólares (para Thomas y su staff) por mes”.

En síntesis

Sebastián Beccacece gana 2.4 millones de dólares al año dirigiendo a la selección ecuatoriana.

de dólares al año dirigiendo a la selección ecuatoriana. Ecuador clasificó a 16avos del Mundial 2026 luego de vencer a la selección alemana.

del Mundial 2026 luego de vencer a la selección alemana. Panamá ofrece 100 mil dólares por mes para renovar el contrato de Thomas Christiansen.