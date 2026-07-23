Qué pasa si Olimpia y Motagua empatan en la Supercopa de Honduras 2026

Muchos se hacen la pregunta de qué pasará si el partido entre Olimpia y Motagua queda empatado en los 90 minutos.

Olimpia y Motagua se enfrentarán en una final a partido único, por lo que necesariamente deberá existir un campeón este jueves en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

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El reglamento de la Supercopa contempla una definición si el encuentro termina igualado después de los 90 minutos.

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¿Hay tiempo extra en la Supercopa de Honduras?

Si Olimpia y Motagua empatan durante el tiempo reglamentario, el título se resolverá mediante un tiempo extra de 15 minutos por lado.

De persistir la igualdad tras la prórroga, el campeón se define mediante una tanda de 5 lanzamientos penales.

Antes de empezar la definición, el árbitro sortea en qué arco se ejecutarán los penales. Luego, otro sorteo define qué equipo remata primero.

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Cada uno tiene cinco lanzamientos iniciales, ejecutados de manera alternada por futbolistas diferentes. La tanda termina antes si uno consigue una ventaja imposible de alcanzar.

Si siguen igualados después de los cinco penales, comienza la muerte súbita: cada equipo ejecuta una vez por ronda y la definición termina cuando uno convierte y el otro falla.

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¿Cuándo juegan Olimpia vs. Motagua?