“Posible reemplazo”: afirman que Alajuelense ya tiene al sucesor de Ismael Rescalvo tras bambalinas

Si la apuesta por Rescalvo no funciona, Alajuelense habría allanado el terreno para que tome el timón un DT que está trabajando muy cerca suyo.

Liga Deportiva Alajuelense necesita redimirse. Después de haber perdido la Supercopa a manos de Herediano, las miradas del liguismo estarán puestas este sábado en el estreno del equipo en el Torneo Apertura 2026, contra Sporting, y en el desenvolvimiento que vaya a tener Ismael Rescalvo.

Publicidad

El técnico español llegó precedido por su buena labor en instituciones de Sudamérica, como The Strongest o Emelec, y tiene el respaldo total de la dirigencia. Sin embargo, la afición ya le ha soltado críticas tras la final con los florenses y le exige resultados para evitar que un mal arranque a nivel local los prive de clasificar a la fase final, como ocurrió en el semestre pasado.

La primera prueba de fuego en el plano internacional llegará el miércoles próximo, cuando la Liga inicie la defensa del tricampeonato recibiendo a Xelajú por el Grupo A de la Copa Centroamericana. Veremos si Rescalvo logra enderezar al equipo en sus primeros partidos.

Javier Delgado, el posible reemplazante de Ismael Rescalvo

Si no sucede, su continuidad comenzará a ponerse en tela de juicio. Y desde el programa Columbia Deportiva señalaron que, en el caso de que las cosas no resulten bien, ya “está el posible reemplazo de Rescalvo asistiendo al propio Rescalvo”, en alusión a Javier Delgado.

ver también “No estamos bien”: Alajuelense recibe la noticia que le da ventaja para el debut contra Xelajú por Copa Centroamericana

Cuando Rescalvo firmó contrato con Alajuelense hasta mediados de 2027, la directiva decidió sumar al histórico exfutbolista “Sheriff” Delgado a su cuerpo técnico debido a su experiencia previa en el cargo y su conocimiento de los juveniles del club, con el objetivo, además, de “fortalecer la cultura y los valores liguistas dentro del grupo”, explicaron desde la Liga.

Publicidad

“Me parece increíble: si lo tenés dentro del club al señor Delgado, con todo lo que significa para la institución, con todo lo que como jugador, técnico y gerente le ha dado le ha dado al club, para qué ves hacia afuera. Y si ves hacia afuera, y el entrenador trae a su cuerpo técnico, para qué traés a Delgado“, analizó el periodista Ronald Villalobos.

Luego, aseveró: “Por eso decía lo de seguro de vida. Sé que la familia esperará que su equipo sea líder en fecha 10, 12 o 14. Pero si no funciona, ahí tiene a su DT. Lo tengo realmente clarísimo y más lo tuvo la dirigencia de Alajuelense aunque no lo van a aceptar, evidentemente”.