Guatemala

Guatemala vs. Canadá: EN VIVO y GRATIS el amistoso de la Selección de Luis Fernando Tena en Los Ángeles

Sigue minuto a minuto del primer partido amistoso del año para los chapines y canadienses.

LOS ELEGIDOS DEL RIVAL

Canadá confirma su once para enfrentar a Guatemala.

CALIENTAN LOS EQUIPOS

Guatemala y Canadá calientan en el BMO Stadium

ONCE DE GUATE

Luis Fernando Tena confirma el once de Guatemala contra Canadá

MÁS DE LO MISMO

Luis Fernando Tena mantiene su base de jugadores para el primer amistoso del año y presenta pocas novedades.

CON MIRAS AL MUNDIAL

Canadá tendrá su primera prueba de cara a United 2026

PRIMERA PRUEBA

Guatemala disputará su primer amistoso del año tras fracasar en la eliminatoria mundialista.

TODO LISTO

Bienvenidos al minuto a minuto del partido amistoso de Guatemala vs Canadá

javier pineda

Por Javier Pineda

En vivo: Guatemala vs Canadá
© ConcacafEn vivo: Guatemala vs Canadá

Guatemala Canadá disputarán su primer amistoso del 2026 como una gran prueba para lo que se viene. Mientras que La Hoja de Maple lo usará como piso de preparación al Mundial 2026La Bicolor medirá el inicio del nuevo ciclo luego de su fracaso en la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf.

