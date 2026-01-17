Guatemala y Canadá disputarán su primer amistoso del 2026 como una gran prueba para lo que se viene. Mientras que La Hoja de Maple lo usará como piso de preparación al Mundial 2026, La Bicolor medirá el inicio del nuevo ciclo luego de su fracaso en la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf.
Guatemala
Guatemala vs. Canadá: EN VIVO y GRATIS el amistoso de la Selección de Luis Fernando Tena en Los Ángeles
Sigue minuto a minuto del primer partido amistoso del año para los chapines y canadienses.
LOS ELEGIDOS DEL RIVAL
Canadá confirma su once para enfrentar a Guatemala.
Publicidad
CALIENTAN LOS EQUIPOS
Guatemala y Canadá calientan en el BMO Stadium
ONCE DE GUATE
Luis Fernando Tena confirma el once de Guatemala contra Canadá
MÁS DE LO MISMO
Luis Fernando Tena mantiene su base de jugadores para el primer amistoso del año y presenta pocas novedades.
CON MIRAS AL MUNDIAL
Canadá tendrá su primera prueba de cara a United 2026
Publicidad
PRIMERA PRUEBA
Guatemala disputará su primer amistoso del año tras fracasar en la eliminatoria mundialista.
TODO LISTO
Bienvenidos al minuto a minuto del partido amistoso de Guatemala vs Canadá
Lee también
Honduras
En Honduras ya eligieron al técnico que quieren para reemplazar a Reinaldo Rueda
Honduras
MisterChip confirma que Choco Lozano está en el radar de la Liga Española y la sorpresa que se llevó Concacaf
Guatemala
Frente a las cámaras: el gesto de Luis Fernando Tena que incendia las redes tras el batacazo de Guatemala
Guatemala