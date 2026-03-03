Toda Honduras impactada con la sentencia que recibió Edrick Menjívar en medio de la llegada de José Francisco Molina

La Selección de Honduras ya presentó de forma oficial a su nuevo entrenador para el proceso mundialista 2030. José Francisco Molina ya se puso la camisa Bicolor para intentarlo.

Una de las decisiones que tiene que tomar pronto es saber si Edrick Menjívar va a volver al equipo, ya que se retiró tras quedar fuera de la Copa del Mundo 2026.

ver también A reemplazar otro crack de Concacaf: Keyrol Figueroa y su gran salto al equipo menos pensado de Europa

Lo que no esperaba José Francisco, es que un ex portero haya sentenciado de la peor forma al guardameta de Olimpia por esa decisión.

Hablamos de Carlos Padilla, mejor conocido como “El Chato”. Es actual entrenador del Choloma de la Primera División de Honduras.

La dura sentencia de “Chato” Padilla a Edrick Menjívar

“Sí Menjívar es inteligente y sabe manejar esta carrera, tiene el plus para ir a una liga competitiva, pero hay muchas cosas que tiene que entender que para poder llegar a esas ligas, tiene que dar, tres veces lo que está dando”.

Dijo que ya no iba a estar en la selección de Honduras: “Desde ahí es una inmadurez, al contrario, él tiene que decir me tengo que parar, soy de un equipo grande, soy el mejor. Le falta creersela, el único portero que no ocupó selección para ir a jugar a México, fui yo”.

Publicidad

Publicidad

ver también Minnesota United de James Rodríguez sorprende a Honduras sobre Alberth Elis y ocurre por primera vez

Y cerró: “Tiene que pensar, retroceder el cassette y ver lo que viene como un desafío para ver si le sale por fin una oportunidad de trascender internacionalmente”.

“El Chato” como sus palabras lo confirman, fue un arquero que no necesitó de estar en la Selección de Honduras para jugar en el Correcaminos de México. También pasó por equipos como Victoria, Vida, Real Maya y Honduras Salbuzg.

Publicidad

Lo que nadie esperaba es que soltara el veneno contra Menjívar, que para muchos es el mejor portero de Honduras en la actualidad.

Publicidad