“Seguir fracasando”: Kenderson Navarro envía una seria advertencia a Guatemala para el Mundial 2030

Este sábado, un buen número de aficionados chapines atestiguó en el BMO Field de Los Ángeles el punto de partida del nuevo proceso de Luis Fernando Tena al frente de la Selección de Guatemala. Aunque el resultado no fue el esperado, pues cayeron 1-0 frente a Canadá debido al gol de Russell-Rowe (65′).

Sin embargo, el resultado pudo haber sido más abultado en favor de los anfitriones de la próxima Copa del Mundo. El responsable de que eso no haya sido así es el portero Kenderson Navarro, quien se lució con múltiples atajadas a lo largo del encuentro y mantuvo viva la ilusión de la Bicolor.

“Contento con el partido de hoy, creo que también fue ayuda de mis compañeros porque jugamos once. Gracias a ellos también pudimos defender el arco, tuvieron muchas intervenciones. Gracias a Dios pudimos terminar el partido sin ningún lesionado. No fue el resultado que queríamos, pero sabemos que es el comienzo de una nueva era”, le dijo el futbolista de Municipal al medio AS en zona mixta.

La advertencia de Kenderson Navarro a Guatemala

Allí mismo, Navarro instó al fútbol guatemalteco a reponerse del golpe recibido en noviembre: “En el fútbol hay que darle vuelta a la página rápido, no podemos quedarnos con lo que pasó porque si nos quedamos así vamos a seguir fracasando. Considero que fue un fracaso. Lastimosamente, queríamos llegar y no se nos dio, pero hoy empezamos una nueva etapa para lo que viene y poder llegar al Mundial 2030“, advirtió.

A pesar del mencionado revés, el calor de los hinchas se hizo sentir en el estadio de LAFC y el guardameta se los agradeció, pues son vitales en el nuevo proceso: “Gracias a Dios y a la afición que siempre responde. Juguemos donde juguemos, siempre llega mucha gente a apoyarnos. Hoy no fue la excepción, estuvo un montón de gente y nos apoyaron desde el primer minuto hasta que terminó el juego”.

Kenderson Navarro en acción, despejando con los puños el peligro en el área de Guatemala. (Foto: Chapín Soccer)

Por pedido de Luis Fernando Tena, la Selección Nacional jugará la mayor cantidad de partidos que pueda este año. Y según adelantó Gerardo Paiz, presidente de la FFG (Federación de Fútbol de Guatemala), en la fecha FIFA de marzo podrían medirse a otro de los países que dirá presente en la próxima cita máxima: los apuntados son Japón o Corea del Sur.