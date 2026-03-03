“Nuevo proyecto”: Paulo Wanchope reveló su futuro lejos de Saprissa y la Selección de Nicaragua

Desde su salida del Deportivo Saprissa, Paulo Wanchope optó por el silencio. Lejos de los banquillos y del foco mediático, el exdelantero mundialista decidió tomarse un tiempo para compartir con su familia y replantear su camino profesional.

En las últimas semanas su nombre volvió a sonar con fuerza. Rumores lo colocaban como posible candidato para asumir la dirección técnica de la Selección de Nicaragua, lo que habría significado su regreso inmediato a los banquillos. Sin embargo, el propio Wanchope se encargó de despejar cualquier especulación.

¿Cuál es el nuevo proyecto de Paulo Wanchope?

A través de sus redes sociales, Wanchope presentó lo que definió como su próximo paso profesional: “Próximamente @onechopeofficial. Una nueva conversación sobre fútbol y deporte. Con claridad, criterio y experiencia. Los invito a seguir este nuevo proyecto”.

El mensaje dejó claro que el exentrenador morado apostará por un espacio propio de análisis y opinión, en el que compartirá su visión del juego y del deporte en general.

Paulo Wanchope anunció que tendrá su propio podcast. (Foto: Instagram)

Pausa en los banquillos

Desde su despido en Saprissa por resultados adversos, Wanchope no había vuelto a dirigir. Durante este tiempo se mantuvo alejado de negociaciones formales y enfocado en su entorno personal.

Publicidad

Publicidad

ver también “Lo vamos a tener con nosotros”: Erick Lonnis confirma la vuelta de una figura muy esperada por todo Saprissa

Con este anuncio, también queda descartado, al menos por ahora, cualquier acercamiento con Nicaragua u otra selección. Wanchope inicia así una nueva etapa, esta vez fuera de la línea técnica, pero siempre vinculado al fútbol. Un giro inesperado para uno de los nombres más reconocidos del balompié costarricense.