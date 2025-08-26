Es tendencia:
MisterChip confirma que Choco Lozano está en el radar de la Liga Española y la sorpresa que se llevó Concacaf

Choco Lozano y su paso por la Liga Española no es olvidado, incluso MisterChip lo pone en el radar de la competición.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Choco Lozano siempre es recordado de buena forma en la Liga Española.
La Liga Española ha comenzado con un Kylian Mbappémuy afilado, el francés, que terminó Pichichi la campaña pasada ya tiene tres goles en dos partidos disputados con el Real Madrid.

Lo curioso de todo esto es que no está solo en el primer lugar, ya que Tajon Buchanan (Villarreal) y Adrián Liso (Getafe) también suman la misma cantidad de anotaciones.

La noticia la da Tajon Buchanan, el canadiense se metió en un grupo selecto de jugadores de Concacaf que han marcado tripletes en la Liga Española.

Lo hizo en la victoria 5-0 del Villarreal ante Girona. Se metió en el élite al convertirse en el primer candiense en hacerlo.

¿Por qué Choco Lozano está en el radar de la Liga Española?

Alexis Martín Tamallo, mejor conocido como MisterChip, compartió datos sobre los únicos futbolistas que han hecho hattrick en el siglo 21.

En ese top está el Choco Lozano, que había sido el último hasta Tajon Buchanan, antes los hicieron Carlos Vela y Gio dos Santos de México; el primero Dely Valdés de Panamá.

Ese triplete del Choco se lo hizo curiosamente al Villarreal de Buchanan, fue en la temporada 2021-2022 cuando jugaba para el Cádiz.

Lozano siempre es recordado de buena manera en España, su paso por varios equipos lo hacen uno de los hondureños más queridos.

