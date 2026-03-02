Una larga lista de futbolistas vistieron las camisolas de Comunicaciones y Municipal en la historia de la Liga Nacional, pero pocos se arrepintieron como lo hizo Fredy Thompson, quien fue campeón con ambos equipos.

El ex futbolista se confesó como gran aficionado de los Cremas, pero sorpresivamente en 2007 dejó al Albo para convertirse en fichaje de Municipal. Allí, estuvo durante una temporada hasta emigrar a México y representarse a los Tiburones Rojos (Veracruz).

Recientemente, Thompson tuvo una entrevista con Boicot Podcast y reconoció que, al día de hoy, está arrepentido de haber formado parte de la institución escarlata.

El arrepentimiento más grande de Fredy Thompson por jugar en Municipal

“Los que me conocen saben que siempre fui crema y moriré crema. Nunca quise haber llegado a Municipal porque yo deseara, fue por diferencias que tuve con la dirigencia de Comunicaciones en su momento y por un desgaste que hubo en un tiempo previo a que tomara esa decisión“, confesó Thompson.

Este traspaso directo de Comunicaciones a Municipal fue considerado como una traición por parte de los aficionados cremas. El histórico futbolista luego regresó al equipo blanco en 2009 y se mantuvo hasta 2014. En 2021, tuvo su tercer ciclo hasta retirarse en 2023.

Tras colgar los botines, Fredy Thompson fue parte de la directiva de Comunicaciones. Fue nombrado por Juan García, quien ahora se encuentra en Antigua GFC, como Gerente de Relaciones Interinstitucionales.

