Luis Fernando Tena fue directo con LAFC tras no prestar a DeCarlo Guerra a la Selección de Guatemala

La Selección de Guatemala confirmó este martes una baja sensible de cara al amistoso ante Canadá, luego de que uno de los legionarios convocados no pudiera integrarse al plantel por decisión de su club, truncando así la posibilidad de debutar con la Selección Mayor.

El futbolista afectado es Decarlo Guerra, quien pertenece al LAFC II de los Estados Unidos. De acuerdo con la Federación de Fútbol de Guatemala (Fedefut), el jugador no fue autorizado para viajar debido a la negativa de su club de cederlo para disputar el compromiso de preparación internacional.

La situación fue aclarada por el propio Luis Fernando Tena durante la conferencia de prensa previa al encuentro frente a los canadienses. El estratega mexicano explicó que, a diferencia de otros legionarios, el caso de Guerra fue inesperado y difícil de entender desde el cuerpo técnico.

Luis Fernando Tena lamenta decisión de LAFC

“Matt Evans se unió desde ayer con nosotros; en el caso de Decarlo Guerra, el club no lo quiso dar, no sé por qué, no nos lo explicamos. Él estaba contento en poder venir, es una lástima”, expresó Tena, evidenciando su sorpresa ante la postura tomada por Los Ángeles FC.

Pese a esta ausencia, el seleccionador nacional dejó claro que el atacante sigue en el radar del combinado chapín y que esta situación no cerrará las puertas a futuras convocatorias. “Lo seguiremos llamando en un futuro”, aseguró el técnico, destacando la disposición y el interés del jugador por vestir la camisola azul y blanco.

De esta manera, Guatemala afrontará el duelo ante Canadá con un ajuste de último momento en su nómina, mientras el cuerpo técnico continúa evaluando alternativas y observando a sus legionarios, con la mira puesta en fortalecer el proyecto rumbo a las próximas competencias oficiales.

