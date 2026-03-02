Duro revés en LAFC: Matt Evans recibe la noticia que en Guatemala nadie quería escuchar sobre su futuro

La temporada 2026 inició de la mejor manera para Matt Evans en Estados Unidos. El mediocampista ofensivo de la Selección de Guatemala ascendió al primer equipo de LAFC y hasta tuvo su debut en la Concachampions en lo que fue la victoria por 6-1 ante Real España.

Matt Evans es bajado al segundo equipo de LAFC por decisión del entrenador

Sin embargo, rápidamente este gran comienzo volvió un paso hacia atrás. Este domingo, Evans fue bajado al equipo filial que tiene LAFC en la MLS Next Pro, tercera categoría del fútbol estadounidense.

El de la Azul y Blanco fue titular y pudo marcar un gol en el empate por 2-2 frente a Tacoma Defiance. Luego en la definición por penales, una instancia que se da en todos los partidos que terminan igualados en esta liga, Matt Evans anotó el suyo y su equipo se impuso por 4-1. Así, lograron el punto extra para la tabla de posiciones.

Con esta decisión que tomaron en el primer equipo de bajarlo, todo parece indicar que Matt Evans jugará gran parte de la temporada en el segundo equipo. Desde que comenzó la Major League Soccer, no formó parte de los convocados por Marc Dos Santos.

Cabe resaltar que Evans tiene contrato profesional con el primer equipo. Firmó hasta diciembre de 2027, con la posibilidad de extenderlo por uno o dos años más según el acuerdo que exista. Por eso, sorprende en parte la decisión de ser bajado al filial.

La buena noticia para Luis Fernando Tena

Uno de los puntos positivos para Guatemala es que el segundo equipo de LAFC contó con la presencia de DeCarlo Guerra. El volante fue titular y marcó también en la tanda de penales. Además, podría ser llamado por Luis Fernando Tena en las próximas fecha FIFA.

