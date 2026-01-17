Guatemala aplaude un nuevo logro de una de sus máximas leyendas

Ana Lucía Martínez continúa siendo protagonista en la Liga MX Femenil, luego de firmar otra actuación destacada con Cruz Azul. La delantera guatemalteca fue elegida como ‘Jugadora del Partido’ en la jornada 3 del Torneo Clausura 2026, tras la victoria por 1-0 ante Pachuca, repitiendo un reconocimiento que ya había recibido en la primera fecha del campeonato y confirmándose como la máxima referente del futbol femenino chapín.

ver también Guatemala vs. Canadá: ¿A qué hora y dónde ver el primer partido del 2026 para el equipo de Luis Fernando Tena?

La atacante chapina fue titular en el once inicial del conjunto cementero que dirige Óscar Torres, aportando experiencia, movilidad y liderazgo en el frente ofensivo. Martínez disputó prácticamente todo el encuentro y fue sustituida hasta el minuto 94’ por la peruana Mía León, completando así su tercer partido consecutivo en el actual certamen.

El triunfo de Cruz Azul se selló gracias a la anotación de Michaela Abam, resultado que permitió al equipo capitalino sumar siete puntos y ubicarse en la tercera posición de la tabla. Con dos victorias y un empate, las celestes mantienen el invicto y se consolidan como uno de los equipos más sólidos en este arranque de torneo.

Ana Lucía Martinez sigue destacando en México

Esta es la segunda ocasión en el Clausura 2026 que Ana Lucía Martínez recibe la distinción de MVP del partido. En la jornada 1, la guatemalteca brilló con un doblete y una asistencia, actuación que la colocó como una de las futbolistas más influyentes del campeonato mexicano.

El próximo reto para la artillera será especial. Cruz Azul visitará a Rayadas de Monterrey el miércoles 21 de enero a las 20:00 horas, un duelo con sabor emotivo para Martínez, quien defendió anteriormente los colores del conjunto regiomontano y con el que logró un bicampeonato en su etapa pasada.

Publicidad

Publicidad

ver también No juega por decisión de la FIFA: Luis Fernando Tena recibe una inesperada noticia en Guatemala para enfrentar a Canadá

Tras su recorrido por el fútbol europeo, con experiencias en España e Italia, Ana Lucía Martínez se ha consolidado como una legionaria referente del balompié femenino guatemalteco. Además, como seleccionada nacional, espera seguir aportando su jerarquía y roce internacional con la Bicolor a lo largo del 2026, confirmando su vigencia en la élite del fútbol femenino.