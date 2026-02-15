Lo celebra el Fantasma Figueroa: Comunicaciones recibe beneficio que podría ser vital para evitar el descenso

La sexta fecha del Torneo Clausura 2026 continuó este domingo 15 de febrero con un duelo cargado de tensión en la tabla acumulada. Atlético Mictlán recibió al bicampeón Antigua G. F. C. en un compromiso que tenía implicaciones directas tanto en la lucha por el descenso como en la necesidad urgente de sumar para no rezagarse en el campeonato.

Para los llamados “Conejos”, el objetivo era claro: salir de la zona del descenso y enviar nuevamente a ese incómodo puesto a Comunicaciones. Del otro lado, los “Panza Verde” buscaban algo igual de apremiante: conseguir su primer triunfo del torneo, una deuda pendiente que comienza a generar presión en el entorno colonial. Sin embargo, el 0-0 final dejó las aspiraciones congeladas para ambos.

El encuentro se disputó bajo una intensa temperatura de 33 grados, un factor que terminó influyendo en el desarrollo del juego. El desgaste físico fue evidente y el ritmo del partido nunca alcanzó la intensidad esperada. Las altas condiciones climáticas obligaron a los equipos a ser más cautelosos en sus planteamientos.

En lo futbolístico, predominó la precaución. Ambos conjuntos mostraron orden defensivo, pero carecieron de profundidad en los últimos metros. Hubo algunas llegadas aisladas, sin mayor contundencia, y el marcador no se movió en ningún momento. El resultado terminó siendo un empate insípido, que poco aporta a las aspiraciones inmediatas de Mictlán y Antigua.

Comunicaciones el más beneficiado

Quien sí celebra, aunque no haya jugado este domingo, es Comunicaciones. El cuadro crema, que igualó el sábado ante Mixco, se mantiene por segunda jornada consecutiva fuera de la zona del descenso, beneficiado por los tropiezos tanto de Mictlán como de Guastatoya. En la lucha por la permanencia, cada punto cuenta y cada resbalón pesa el doble.

El técnico Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa respira con algo más de tranquilidad, ya que tiene a los cremas dos puntos por encima de la zona de peligro. El próximo jueves tendrá una oportunidad clave para ampliar esa ventaja cuando reciba a los mitecos en el estadio Cementos Progreso, en duelo correspondiente a la jornada 7 que promete ser determinante en la pelea por la salvación.

