Municipal podría contar con el refuerzo que tanto necesita luego de su empate contra Achuapa

Municipal arrancó el Torneo Clausura 2026 sin realizar incorporaciones, apostando por la continuidad de su plantel. Sin embargo, conforme avanzaron las jornadas y la exigencia comenzó a pasar factura, la directiva tomó la decisión de reforzar una zona clave: la delantera.

El primer movimiento fue la llegada del paraguayo Erik López, quien arribó al país hace dos semanas y finalmente tuvo su debut ante Achuapa, disputando algunos minutos. Aunque su participación fue breve, dejó destellos de movilidad y dinámica que ilusionan a la afición escarlata.

El segundo refuerzo es el ecuatoriano Alejandro Cabeza, quien continúa trabajando en su puesta a punto física. El atacante ha realizado un trabajo especial de acondicionamiento con el objetivo de alcanzar su mejor versión y ponerse a disposición del técnico Mario Acevedo lo antes posible.

Aunque aún no está confirmado, Cabeza podría debutar el miércoles 18 de febrero ante Cobán, y de no concretarse, su estreno se postergaría para el sábado 21 frente a Antigua. El cuerpo técnico no quiere apresurar su regreso y prioriza que esté al cien por ciento en lo físico.

Actualmente, los Rojos marchan en la segunda posición de la tabla, pero el reciente empate como local ante Achuapa dejó ciertas dudas en cuanto a contundencia ofensiva. El equipo generó opciones, pero no logró reflejar superioridad en el marcador.

Con la incorporación de López y la próxima habilitación de Cabeza, Municipal espera fortalecer su poder de ataque y recuperar la solidez que lo mantenga en la pelea por el liderato. La expectativa está puesta en que ambos delanteros aporten goles y soluciones en un tramo clave del campeonato.