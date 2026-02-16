Es tendencia:
Machillo Ramírez lo dejó afuera y Anthony Hernández toma una decisión que preocupa a todos en Alajuelense: “Soy malpensado”

El futuro de Anthony Hernández para muchos aficionados en Alajuelense empieza a preocupar en serio luego de este gesto del jugador.

Marcial Martínez

Anthony Hernández toma una decisión que preocupa a todos en Alajuelense
En medio del ambiente tenso que vive la Liga Deportiva Alajuelense, la decisión de Óscar Ramírez de dejar fuera a Anthony Hernández terminó por encender aún más las alarmas en el camerino rojinegro, ya que el posterior gesto del jugador ha generado preocupación entre la afición.

Dicho gesto de Anthony Hernández no pasó desapercibido en el entorno de la Liga Deportiva Alajuelense, luego de quedarse sin minutos en las derrotas ante Municipal Liberia y Sporting FC, ya que, pese a que inicialmente se habló de una sobrecarga física, el jugador dejó una clara señal en redes sociales.

El gesto de Anthony Hernández con Alajuelense

El gesto de Anthony Hernández con la Liga Deportiva Alajuelense no pasó inadvertido y terminó por encender aún más las alarmas en el entorno rojinegro, luego de que el futbolista retirara de su perfil la foto con la camiseta manuda para colocar una con la Selección de Costa Rica.

Dicha acción se suma a su ausencia en los últimos compromisos, donde inicialmente se habló de una sobrecarga física, pero que ahora adquiere otra lectura entre la afición rojinegra.

Respuesta de la afición de Alajuelense

La molestia de la afición rojinegra se hizo sentir con fuerza en redes sociales, donde varios seguidores de la Liga Deportiva Alajuelense reaccionaron al ver nuevamente fuera de convocatoria a Anthony Hernández.

Dejando mensajes como “Otra vez fuera de la convocatoria. Y cambia su foto de perfil. Sí, soy malpensado”, “Ya me estoy preocupando” y “me acabas de joder el día”, reflejando la frustración y el creciente nerviosismo que vive la hinchada en medio del complicado momento del equipo.

