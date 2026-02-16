Es tendencia:
Patrick Kluivert habló por primera vez tras el interés de Costa Rica y compartió su nuevo desafío: “Es un orgullo”

Patrick Kluivert sorprendió con su mensaje mientras Costa Rica lo tiene como opción para ser el nuevo DT de La Sele.

Por Marcial Martínez

El nombre de Patrick Kluivert figura actualmente junto al de Alexandre Guimarães y Robert Moreno en la terna final para asumir el banquillo de la Selección de Costa Rica, luego del fracaso que fue no haber clasificado al Mundial de 2026.

En medio de este interés de la La Sele por contar con sus servicios, el neerlandés rompió el silencio y compartió detalles de su nuevo desafío profesional.

El nuevo desafío de Patrick Kluivert

La Cruyff Foundation presentó oficialmente a Patrick Kluivert como su nuevo embajador, destacando su trayectoria y su compromiso con el impacto social a través del deporte. El anuncio fue compartido en redes sociales con un mensaje de bienvenida que resalta la importancia de sumar figuras de referencia internacional al proyecto.

Con esta incorporación, la fundación refuerza el legado de Johan Cruyff, apostando por continuar desarrollando iniciativas que promuevan la inclusión y el bienestar de niños y jóvenes alrededor del mundo, utilizando el fútbol como herramienta de transformación social.

Las primeras palabras de Patrick Kluivert

En sus primeras palabras, Patrick Kluivert destacó la profunda influencia de Johan Cruyff en su vida y su visión del fútbol, recordando sus raíces en el Ajax, su etapa en el FC Barcelona y reafirmando su orgullo por asumir este nuevo rol junto a la Cruyff Foundation

“Hola a todos. Johan Cruyff y yo teníamos el mismo corazón futbolístico.
Ajax y Ámsterdam como base. Es un orgullo poder convertirme en embajador de la Fundación Cruyff, porque el deporte me formó en la persona que soy hoy”, comentó Patrick Kluivert.

“La Fundación Cruyff hace posible lo mismo para muchos niños alrededor del mundo, dándoles el espacio para ejercitarse. Y estoy muy feliz de poder contribuir a eso”, fueron las primeras palabras de Patrick Kluivert como embajador de la Cruyff Foundation.

