“Inclinaron la balanza”: Eduardo Espinel tuvo otro enfrentamiento e hizo un fuerte reclamo tras la primera derrota de Olimpia

Olimpia sufrió ante Victoria al caer 2-1, resultado que lo deja siete puntos abajo (aunque con un partido menos) de Real España que es líder absoluto con 14 unidades.

Tras el encuentro, Eduardo Espinel aseguró que pequeños detalles marcaron la derrota de su equipo como el gol anulado a Jerry Bengtson que para el estratega uruguayo tuvo que haber contado.

“Para mí el gol que le anulan a Bengtson es un gol lícito, tuvo que haber dado ley de la ventaja y cobra una falta. Por ahí esos pequeños detalles inclinan la balanza para perder el partido”, dijo Espinel en conferencia de prensa.

Defiende el rendimiento de Olimpia

Pese a la derrota, Espinel destacó el rendimiento de su equipo y aseguró que el juego ante el Victoria es el primero que Olimpia genera reiteradas ocasiones de gol.

“No sé si ustedes vieron lo mismo, pero desde que estoy yo, fue el partido en el que más ocasiones generamos. La causa de no haber ganado el partido hoy fue la efectividad. La sensación amarga porque no nos vamos con la victoria, pero no hay nada que reprocharle a los jugadores”, expuso.

Molesto con periodista

Espinel también reaccionó incómodo con pregunta realizada durante la conferencia de prensa.

En los últimos seis partidos solo ha logrado conseguir una victoria aquí. ¿A qué cree se deba, algo anda mal en Olimpia?, consultó el periodista.

“Sí, pero ¿quién ha ganado? ¿Cómo vamos en la tabla? estamos en los primeros lugares, entonces no sé a qué viene la pregunta. ¿Usted sabe de la preparación que venimos para los partidos que hemos jugado en 21 días?“, respondió Espinel.