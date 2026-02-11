Rolando Fonseca compara a Costa Rica con Guatemala con una frase que no caerá bien: “Es mucha la diferencia”

Las recientes declaraciones de Rolando Fonseca generaron ruido en el ambiente del fútbol regional, luego de comparar la realidad de Costa Rica con la de Guatemala y asegurar que “es mucha la diferencia”.

El histórico exdelantero puso sobre la mesa un debate sobre infraestructura, condiciones deportivas y competitividad, sorprendiendo a más de uno con un mensaje que a todos no gustará.

La comparación de Rolando Fonseca entre Costa y Guatemala

Rolando Fonseca dejó claro que competir en el fútbol de Guatemala dista mucho de ser sencillo y marcó diferencias importantes con respecto a Costa Rica.

El exdelantero destacó las diferencias en aspectos como el coraje competitivo, las instalaciones deportivas y la infraestructura, señalando que en muchos sentidos el balompié guatemalteco ofrece un entorno sólido y exigente.

Rolando Fonseca

Incluso superior al que están acostumbrados en Costa Rica, dejando claro que no se trata de un cambio menor para ningún jugador.

“La gente creer que ir al fútbol de Guatemala es sencillo. Y no es así, es mucha la diferencia, en el coraje, en las instalaciones deportivas, en las infraestructuras que hay, la capacidad que se tiene, el poder económico. Nosotros acá en Costa Rica estamos acostumbrados a un camerino, no hay comparación con la infraestructura“, afirmó Rolando Fonseca en una entrevista con el periodista José Alfaro.

Rolando Fonseca en Guatemala

En su etapa con Comunicaciones , Rolando Fonseca dejó números más que destacados, convirtiéndose en uno de los referentes ofensivos del club en su momento. El delantero disputó 186 partidos y anotó 84 goles con la camiseta crema.