Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Rolando Fonseca compara a Costa Rica con Guatemala con una frase que no caerá bien: “Es mucha la diferencia”

Rolando Fonseca encendió la polémica tras comparar las realidades del fútbol costarricense y guatemalteco.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Rolando Fonseca compara a Costa Rica con Guatemala
Rolando Fonseca compara a Costa Rica con Guatemala

Las recientes declaraciones de Rolando Fonseca generaron ruido en el ambiente del fútbol regional, luego de comparar la realidad de Costa Rica con la de Guatemala y asegurar que “es mucha la diferencia”.

El histórico exdelantero puso sobre la mesa un debate sobre infraestructura, condiciones deportivas y competitividad, sorprendiendo a más de uno con un mensaje que a todos no gustará.

Rolando Fonseca se mete en la pelea entre Mariano Torres y Marcel Hernández con una tajante sentencia: “No hubieran triunfado”

ver también

Rolando Fonseca se mete en la pelea entre Mariano Torres y Marcel Hernández con una tajante sentencia: “No hubieran triunfado”

La comparación de Rolando Fonseca entre Costa y Guatemala

Rolando Fonseca dejó claro que competir en el fútbol de Guatemala dista mucho de ser sencillo y marcó diferencias importantes con respecto a Costa Rica.

El exdelantero destacó las diferencias en aspectos como el coraje competitivo, las instalaciones deportivas y la infraestructura, señalando que en muchos sentidos el balompié guatemalteco ofrece un entorno sólido y exigente.

Rolando Fonseca usa cita bíblica y se disculpa con jugadores al analizar eliminación mundialista | CR Hoy
Rolando Fonseca

Incluso superior al que están acostumbrados en Costa Rica, dejando claro que no se trata de un cambio menor para ningún jugador.

Publicidad

La gente creer que ir al fútbol de Guatemala es sencillo. Y no es así, es mucha la diferencia, en el coraje, en las instalaciones deportivas, en las infraestructuras que hay, la capacidad que se tiene, el poder económico. Nosotros acá en Costa Rica estamos acostumbrados a un camerino, no hay comparación con la infraestructura“, afirmó Rolando Fonseca en una entrevista con el periodista José Alfaro.

Publicidad

Rolando Fonseca en Guatemala

En su etapa con Comunicaciones , Rolando Fonseca dejó números más que destacados, convirtiéndose en uno de los referentes ofensivos del club en su momento. El delantero disputó 186 partidos y anotó 84 goles con la camiseta crema.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Haití vuelve a dejar sin Mundial 2026 a otra selección de Centroamérica
Concacaf

Haití vuelve a dejar sin Mundial 2026 a otra selección de Centroamérica

Es oficial: cuántas plazas tiene Concacaf y cómo se jugarán las Eliminatorias al Mundial 2030
Concacaf

Es oficial: cuántas plazas tiene Concacaf y cómo se jugarán las Eliminatorias al Mundial 2030

Así es el nuevo calendario Concacaf 2026-2030
Concacaf

Así es el nuevo calendario Concacaf 2026-2030

Bukele interviene en La Selecta: "Estamos equivocados"
El Salvador

Bukele interviene en La Selecta: "Estamos equivocados"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo