Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Óscar Santis recibe la noticia que cambia su futuro lejos de Guatemala: “Tiene una oferta”

Óscar Santis tendría ofrecimientos más que seductores para continuar su carrera fuera de Guatemala.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Óscar Santis recibe una noticia sobre su futuro que altera a todos en Guatemala.
© RRSSÓscar Santis recibe una noticia sobre su futuro que altera a todos en Guatemala.

Guatemala todavía intenta recuperarse del golpe generado por el fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026. No alcanzó el boleto directo, así como tampoco logró hacerse con un lugar en el repechaje intercontinental. Fue un golpe duro.

Los malos resultados para La Bicolor afectaron a varias de sus figuras. El puesto de Luis Fernando Tena está en duda, mientras que muchos futbolistas continúan con las obligaciones que restan durante la temporada en sus respectivos clubes.

Uno de ellos es Óscar Santis, cuyo nombre aparece como una constante en este mercado de pases. Varios rumores lo ligan a diversos clubes, mientras Antigua GFC intenta concretar su continuidad. Al parecer, tres ofertas lo tienen tentado.

En Guatemala confirman la noticia que puede cambiar el futuro de Óscar Santis después de quedarse sin Mundial 2026: “Lo quieren”

ver también

En Guatemala confirman la noticia que puede cambiar el futuro de Óscar Santis después de quedarse sin Mundial 2026: “Lo quieren”

Guatemala en vilo: las ofertas que seducen a Óscar Santis para salir de la Liga Nacional

Según la información que publicó el periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta oficial de X, tres ofrecimientos ponen signos de interrogación encima del futuro de Óscar Santis. Tiene serias posibilidades de cambiar su actual camisola.

“Atención a ésta: El único jugador guatemalteco que podría tener posibilidades de salir en enero al extranjero es Oscar Santis. Tiene una oferta en Sudamérica, otra en la MLS y una en Europa del éste. Atentos“, avisó Gálvez en su perfil personal.

Tweet placeholder
Publicidad

Además de ser una de las grandes figuras de Guatemala durante la Copa Oro y las Eliminatorias al Mundial 2026, Santis jugó 11 partidos con Antigua GFC en esta temporada, en los que pudo marcar cuatro goles y dar siete asistencias.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Oscar Santis lamenta la última decisión de la Liga Nacional, mientras Municipal lo celebra
Guatemala

Oscar Santis lamenta la última decisión de la Liga Nacional, mientras Municipal lo celebra

En Guatemala confirman la noticia que puede cambiar el futuro de Óscar Santis
Guatemala

En Guatemala confirman la noticia que puede cambiar el futuro de Óscar Santis

Óscar Santis no se guardó nada sobre la continuidad de Luis Fernando Tena
Guatemala

Óscar Santis no se guardó nada sobre la continuidad de Luis Fernando Tena

“El momento que esperaban”: se confirma el regreso de Pedro Troglio a Honduras ¿Y Olimpia?
Honduras

“El momento que esperaban”: se confirma el regreso de Pedro Troglio a Honduras ¿Y Olimpia?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo