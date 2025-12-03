Óscar Santis recibe la noticia que cambia su futuro lejos de Guatemala: “Tiene una oferta”

Guatemala todavía intenta recuperarse del golpe generado por el fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026. No alcanzó el boleto directo, así como tampoco logró hacerse con un lugar en el repechaje intercontinental. Fue un golpe duro.

Los malos resultados para La Bicolor afectaron a varias de sus figuras. El puesto de Luis Fernando Tena está en duda, mientras que muchos futbolistas continúan con las obligaciones que restan durante la temporada en sus respectivos clubes.

Uno de ellos es Óscar Santis, cuyo nombre aparece como una constante en este mercado de pases. Varios rumores lo ligan a diversos clubes, mientras Antigua GFC intenta concretar su continuidad. Al parecer, tres ofertas lo tienen tentado.

Guatemala en vilo: las ofertas que seducen a Óscar Santis para salir de la Liga Nacional

Según la información que publicó el periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta oficial de X, tres ofrecimientos ponen signos de interrogación encima del futuro de Óscar Santis. Tiene serias posibilidades de cambiar su actual camisola.

“Atención a ésta: El único jugador guatemalteco que podría tener posibilidades de salir en enero al extranjero es Oscar Santis. Tiene una oferta en Sudamérica, otra en la MLS y una en Europa del éste. Atentos“, avisó Gálvez en su perfil personal.

Además de ser una de las grandes figuras de Guatemala durante la Copa Oro y las Eliminatorias al Mundial 2026, Santis jugó 11 partidos con Antigua GFC en esta temporada, en los que pudo marcar cuatro goles y dar siete asistencias.