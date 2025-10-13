A la espera de lo que será la presentación de la Selección de Guatemala en el Estadio Cuscatlán contra El Salvador, una figura chapina tuvo este último fin de semana una destacada actuación que la posicionó junto a una gran estrella como Lionel Messi.

Rudy Barrientos, figura de Municipal en la victoria contra Cobán Imperial, recibió una calificación muy alta según el sitio de estadísticas Sofascore. Tan superior fue su puntaje que se posicionó como el segundo mejor valorado entre todas las ligas de América.

Messi fue el único que alcanzó una calificación más alta. Barrientos recibió 9.5, mientras que el astro argentino logró un 9.6 tras marcar dos goles y aportar una asistencia. Participó directamente en tres de los cuatro goles que anotó el Inter Miami frente al Atlanta United.

Barrientos, por su parte, registró un gol y dio una asistencia en el 3-1 frente a Cobán Imperial. Por eso, fue ubicado entre los mejores del continente en medio de la fecha FIFA y con la ausencia de varios jugadores del equipo escarlata convocados a la Selección de Guatemala.

Rudy Barrientos olvidado por Luis Fernando Tena en Guatemala

Rudy Barrientos fue una gran promesa en sus comienzos. Estuvo muy cerca de partir hacia Europa en 2021 para iniciar su travesía como legionario cuando tenía 21 años. Sin embargo, el traspaso se vio truncado y se mantuvo en Municipal, donde ya lleva seis años en el primer equipo desde 2019.

Con la Selección de Guatemala, tuvo mucha participación de la mano de Amarini Villatoro. No tuvo la misma suerte con Luis Fernando Tena, ya que sólo lo convocó en tres ocasiones entre abril y junio de 2022. Desde hace tres años que no integra una nómina del seleccionado chapín.