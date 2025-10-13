Nicholas Hagen no se esconde: el portero enfrenta las críticas en Guatemala con un mensaje firme antes de enfrentar a El Salvador

Nicholas Hagen, el portero titular de la Selección de Guatemala, quedó en el centro de la polémica por su actuación del pasado viernes en Paramaribo, cuando un rechazo corto con los puños tras un tiro de esquina terminó en el empate agónico de Surinam.

Al momento de despejar el balón, Hagen lo dejó en el centro y muy cerca del área chapina. Habitualmente, los porteros envían estos despejes hacia las bandas para evitar justamente que el rival encuentre el rebote en una zona peligrosa, algo que terminó sucediendo en la jugada del gol surinamés.

Castigado por los chapines

Al dejar escapar los tres puntos, el equipo dirigido por Luis Fernando Tena se hundió en la última posición del Grupo A en la ronda final de las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

En las horas posteriores al partido, las redes sociales se llenaron de mensajes críticos hacia el portero del Columbus Crew, cuestionando su accionar en la jugada que cambió el resultado.

La reacción de Nicholas Hagen

Este lunes, Hagen reapareció en sus redes sociales con un gesto que habla por sí solo. En sus historias de Instagram, compartió una imagen de sus guantes de arquero junto a los emojis “💪🏻💪🏻”, dando a entender que no bajará los brazos y que está decidido a dar vuelta la página con trabajo silencioso.

La reacción de Nicholas Hagen (Instagram).

Mientras tanto, Guatemala se prepara para visitar a El Salvador este martes 14 de octubre desde las 8:00 p.m. en el Estadio Cuscatlán, y la titularidad del portero de 29 años se mantiene en suspenso.

¿Cambio de arquero?

El sabadó, el periodista Juan Carlos Gálvez informó que dentro del cuerpo técnico de Luis Fernando Tena se evalúa la posibilidad de modificar el arquero para el próximo partido.

“Me dicen desde muy adentro del cuerpo técnico de la selección… acaso Luis Fernando Tena está pensando en cambio de arquero para el martes, acaso está pensando por tanta crítica, Nico meter a Navarro. Veremos, veremos”, informó Gálvez a través de X.