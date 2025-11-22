Bolillo Gómez en alerta: Se confirma la noticia que podría causar un cambio drástico en el futbol de El Salvador

El Comité Electoral de la FESFUT oficializó este jueves que la planilla encabezada por Yamil Alejandro Bukele cumple con todos los requisitos establecidos en el Estatuto y el Código Electoral, quedando formalmente habilitada para someterse a votación en el Congreso del 12 de diciembre. Con esta resolución, el proceso rumbo a la elección del nuevo Comité Ejecutivo avanza sin objeciones administrativas.

A través de un comunicado, el también presidente del INDES confirmó la notificación recibida, destacando que su candidatura cumple íntegramente con lo solicitado por la federación. “Esta candidatura es válida y puede someterse al Congreso”, expresó Bukele, quien presentó su inscripción el pasado 5 de noviembre, dentro del período establecido en la convocatoria publicada el 20 de octubre de 2025.

El equipo de trabajo de Yamil Bukele

La planilla presentada está conformada por Fabio Miguel Molina como primer vicepresidente, José Eduardo Amaya como segundo vicepresidente, Brenda Alejandrina Salmerón, Samuel Eduardo Gálvez, Mario Indalecio Iraheta y Santos Antonio Zelaya como directores. De resultar electos, asumirían la conducción del fútbol salvadoreño para el nuevo ciclo federativo.

Según la documentación revisada por el órgano electoral, se verificaron requisitos como DUI y NIT vigentes, solvencias tributarias y municipales, constancias de antecedentes penales, respaldo de ligas afiliadas, así como exámenes de integridad y declaraciones juradas alineadas a las normativas de FIFA, Concacaf y UNCAF. Todo ello fue presentado dentro del plazo reglamentario.

Uno de los documentos incluidos fue la carta de renuncia de Bukele al INDES, efectiva a partir del 31 de enero de 2026, requisito indispensable para garantizar la no incompatibilidad de funciones en caso de ser elegido presidente de la federación. Esto confirma su intención de asumir plenamente el cargo federativo.

Con la habilitación oficial, la candidatura de Yamil Bukele queda lista para competir en la elección del nuevo Comité Ejecutivo de la FESFUT, que sin duda tendrá en sus manos el futuro de la Selección de El Salvador que por el momento es dirigida por Hernán Darío El Bolillo Gómez.