La Selección de Guatemala dejó escapar una oportunidad inmejorable en su visita a Surinam. La Azul y Blanco ganaba por 1-0, pero a los 94′ sufrió el empate de los locales y terminó perdiendo dos puntos vitales en la clasificación al Mundial 2026.

Después del final del partido, los rostros de los futbolistas chapines fueron de dolor y tristeza. El camerino quedó muy golpeado. El propio Luis Fernando Tena reveló que el gol en el final significó un duro revés luego de haber realizado un gran esfuerzo.

En conferencia de prensa, una vez concluido el encuentro, Luis Fernando Tena fue consultado por las posibilidades de Guatemala para clasificar a la Copa del Mundo que se disputará en 2026 entre Estados Unidos, Canadá y México.

ver también Nicholas Hagen en jaque: el portero recibe el castigo de Guatemala mientras la selección se queda fuera del Mundial 2026

¿Guatemala puede ir al Mundial 2026?

El técnico mexicano fue contundente: “Necesitamos ganar los tres partidos que nos quedan, no sirven los empates. Si ganamos los tres partidos que nos quedan, sí tenemos posibilidades de ir al Mundial. Los empates ya no nos sirven de nada. No podemos ir a El Salvador pensando en eso, ni jugar así en casa“.

Al mismo tiempo, Tena le dejó un mensaje a sus jugadores pensando en el encuentro del lunes en el Cuscatlán contra El Salvador. El DT considera que no puede haber más empates y aclaró que Guatemala no puede pensar en no perder.

En lo que va de las Eliminatorias, Guatemala es una de las pocas que no pudo ganar en esta última ronda. La Bicolor perdió en su primera presentación y luego empató ante Panamá y Surinam. Hasta ahora, se está quedando fuera del Mundial 2026.

Publicidad