Guatemala en desventaja: Luis Fernando Tena recibe la sentencia de FIFA que menos esperaba antes de medirse a El Salvador

La Bicolor afrontará la tercera etapa de las Eliminatorias al Mundial 2026 tras haber recibido un duro golpe.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Guatemala llega en desventaja a enfrentarse a El Salvador: sentencia de la FIFA castiga a Tena.
Guatemala sufre antes de jugar la tercera etapa de las Eliminatorias al Mundial 2026. La plantilla afrontará seis partidos con los que definirá si hace historia, o si deja pasar la oportunidad más grande de todas. Llevan una preparación dura.

FIFA analizó a las 12 selecciones nacionales que pelearán por los tres boletos a la máxima competencia. Así, comunicó la sentencia que Luis Fernando Tena recibió como si fuese un golpe. Sus dirigidos no se encuentran entre los candidatos.

La Federación Internacional ponderó a Panamá y a Costa Rica por encima de los demás equipos de Centroamérica. La IA, por su parte, también dio a sus favoritas para el proceso clasificatorio. Parece ser que los chapines correrán en desventaja.

De todas formas, a través de su sitio oficial, la casa madre del fútbol mundial dio una reseña con palabras sumamente elogiosas para La Bicolor. En cercanías a que se juegue todo contra El Salvador, llegó la información que más los sorprendió.

Guatemala sufre un duro golpe a Luis Fernando Tena para enfrentar a El Salvador

FIFA no destacó en primera instancia a Guatemala como una de las selecciones nacionales a seguir. Según el escrito, Panamá y Costa Rica protagonizarán esta tercera etapa de Eliminatorias al Mundial 2026. Los demás, corren desde atrás.

Dentro de ese grupo, se encuentran los dirigidos por Luis Fernando Tena, a quien destacó indirectamente la casa madre en su último envío. Sin su labor durante los últimos años, nada hubiera sido posible. Ni siquiera estar en la ronda de cierre.

Guatemala sorprendió al llegar a semifinales de la Copa Oro, a principios de año, y cuenta con un sólido ataque, con Rubio Rubín y Óscar Santis. Los chapines nunca se han clasificado para un Mundial, pero pueden dar un gran mensaje si ganan en casa contra El Salvador y luego sacan un buen resultado en Panamá, sentenció.

