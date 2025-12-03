Por decisión de la FIFA: Panamá recibe una noticia muy celebrada para el sorteo del Mundial 2026

Panamá disfruta del éxito en las Eliminatorias al Mundial 2026, donde obtuvo el boleto directo a la competencia. Así, regresará a la máxima cita tras la ausencia en 2022 para la que será su segunda participación oficial y ya empezó la preparación.

El equipo canalero lideró el Grupo A de Concacaf. Surinam quedó como escolta, lo que le permitió hacerse con un lugar en el repechaje intercontinental. Por su parte, Guatemala y El Salvador cerraron el cuarteto, en ese orden y sin chances.

Ante semejante logro, FIFA tomó una decisión que pone al equipo de Thomas Christiansen en lo más alto. Extendió un reconocimiento a los panameños a la altura de las grandes estrellas mundiales, de la mano del golero Jaime Penedo.

ver también “Revancha en Europa”: Adalberto Carrasquilla confirma la noticia que todo Panamá esperaba antes del Mundial 2026

Jaime Penedo representará a Panamá en el sorteo de FIFA para el Mundial 2026

Según confirmó el periodista José Miguel Domínguez Flores a través de su perfil oficial de X, la FIFA invitó al portero retirado Jaime Penedo como leyenda para el sorteo del Mundial 2026. Este se dará el próximo 5 de diciembre en Washington.

Penedo se transformará en uno de los representantes más importantes del fútbol centroamericano. Lo hará junto a figuras del fútbol internacional como Zinedine Zidane, KaKá o Alessandro Del Piero. Intentará llevarle suerte a los canaleros.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Este arquero disputó un total de 137 partidos bajo los tres palos de Panamá, en los que alcanzó la gloria absoluta con la primera clasificación mundialista de este equipo. Fue para Rusia 2018, misma competencia de la que también participó.

¿Cuándo es el sorteo FIFA del Mundial 2026?

FIFA sorteará los grupos de la fase inicial del Mundial 2026 el viernes 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos. Será desde las 11.00 horas de Centroamérica, tiempo que equivale a las 12.00 horas de Panamá.

Publicidad

El equipo canalero ocupa un lugar en el Bombo 3, junto a Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.