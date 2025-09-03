Tres IA se pusieron de acuerdo: ésta es la primera Selección de Centroamérica que se clasificará al Mundial 2026

La tercera fase de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf iniciará este jueves, en el que 12 selecciones nacionales de las cuales seis son de Centroamericana, intentarán buscar uno de los tres boletos directos o dos de los repechajes rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

Desde Futbol Centroamericana, consultamos a tres inteligencias artificiales sobre su predicción de qué selección de istmo será la primera en confirmar su clasificación a la justa mundialista, en la que tanto Grok, como Gemini y Chatgpt se pusieron de acuerdo para elegir a sus favoritas.

Predicción de Grok

Basándonos en el desempeño reciente y la historia, Costa Rica y Panamá suelen ser los equipos más competitivos de la región. Costa Rica tiene una trayectoria sólida con cinco clasificaciones consecutivas (incluyendo cuartos de final en 2014), mientras que Panamá logró su primera clasificación en 2018. Actualmente, en la tercera ronda, que comenzó en septiembre de 2025, el rendimiento de estas selecciones será clave.

Si alguna logra liderar su grupo antes de noviembre de 2025, podría ser la primera en asegurar su plaza. Dado el historial, Costa Rica tiene una ligera ventaja, pero esto podría cambiar con los próximos partidos.

Predicción Gemini

El análisis concluye que Panamá es el candidato más probable para ser el primer equipo centroamericano en asegurar un boleto directo. Esta predicción no se basa en el mero historial, sino en una convergencia de factores que le otorgan una ventaja competitiva única. La selección panameña ha demostrado una madurez táctica y un rendimiento sostenido en la élite de CONCACAF, factores que se combinan con la composición de su grupo de clasificación, el cual se percibe como menos disputado que el de sus principales rivales.

El calendario de partidos del Grupo A le ofrece a Panamá una oportunidad para establecer una ventaja decisiva en las primeras jornadas, una trayectoria que difiere de la de Costa Rica y Honduras en el más competitivo Grupo C.

Predicción Chatgpt

1 – Panamá

Viene de una Copa Oro 2023 muy sólida (subcampeón).

Ha tenido continuidad con Thomas Christiansen, técnico que lleva un proceso estable.

Su generación combina jugadores en ligas internacionales y experiencia en eliminatorias (ya clasificó a Rusia 2018).

Está en el Grupo A junto a El Salvador, Guatemala y Surinam, un grupo en el que parte como favorito.

2 – Costa Rica