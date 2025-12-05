Predijo el 11-S, Chernóbil y lanzó una inquietante profecía para el sorteo del Mundial 2026 que impacta a Panamá

En medio del nerviosismo que se vive en Panamá y en el planeta por el sorteo de la FIFA para el Mundial 2026, llegó una notificación inesperada.

Una afirmación inesperada impactó en el momento menos oportuno por parte de un famoso clarividente que vaticinó algo impensado para la ceremonia que tendrá lugar este viernes 5 de diciembre en Washington D. C.

Baba Vanga predijo un contacto extraterrestre en 2025 durante un gran evento deportivo: Panamá en vilo

Al ser el último gran evento deportivo del 2025, el sorteo del Mundial 2026 es la oportunidad para que se cumpla una de las profecías más escalofriantes hechas por la clarividente Baba Vanga. Avisó que ahí podría darse contacto alienígena.

Cabe destacar que esta personalidad anticipó catástrofes tales como el accidente nuclear de Chernóbil en, por entonces, la Unión Soviética, el atentado a las Torres Gemelas del 2001, y hasta predijo la erupción de volcanes que, por el momento, se mantenían dormidos. Panamá mirará con expectativa este sorteo.

Según la observación realizada, podría atribuirse este contacto como “una nueva luz en el cielo durante un evento deportivo de gran relevancia”. En este se verá que “los extraterrestres se harán notar en la Tierra”. Con todo lo importante ya disputado, el sorteo de la FIFA queda como última opción para que esto se dé.

¿Quién es Baba Vanga?

Su nombre de nacimiento fue Vangelia Pandeva Gushterova. Fue una ciega, mística, clarividente y herbolaria nacida en Bulgaria el 31 de enero de 1911. Un 11 de agosto de 1996 murió a causa de un cáncer de mama. Tenía 85 años.

El poder que logró controlar le permitió hacer predicciones como catástrofes naturales, muertes de personajes importantes y crisis políticas en el mundo. Estudios han afirmado que sus vaticinios han alcanzado el 80% de asertividad.

Entre sus vaticinios más comentados se encuentra el surgimiento del Estado Islámico, la caída de las torres gemelas en Estados Unidos, el calentamiento global y el tsunami en Indonesia del año 2004.