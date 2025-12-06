La final de la Copa Centroamericana y la consagración de la Liga Deportiva Alajuelense como el tricampeón dejó una gran polémica: el penal que pitó el árbitro hondureño Nelson Salgado cuando el partido iba 0-0, resultado que dejaba a Xelajú ganador.

Amarini Villatoro, DT de los Súperchivos, y el capitán Jorge Aparicio no tardaron en manifestar que el árbitro los había perjudicado. El jugador de Xela hizo gestos denunciando este fallo mientras recibía un premio al equipo con mejor juego limpio de la competencia.

El que no dejó pasar tampoco esta decisión de Salgado fue el periodista español David Valdearenas, quien en reiteradas ocasiones se ha mostrado como parte de la afición guatemalteca. Desde Europa, denunció a la Concacaf y no tuvo piedad para hacerlo.

“Concacaf corrupta. Mafia contra Guatemala. Si esto hubiera pasado en un partido de un Mundial, esta jugada estaría dando la vuelta al mundo. La gente se estaría revolcando por ver cómo pitan penalti por esta jugada que es un chiste. No hay ni contacto. Son árbitros corruptos. Hay que denominarlos así“, apuntó Valdearenas contra la confederación en defensa de Xelajú.

David Valdearenas se pronuncia.

Además, felicitó de forma irónica al arbitraje: “Nelson Salgado felicidades por la copa que te dio la Concacaf. A todo el equipo arbitral, a la gente del VAR, felicidades por las medallas y los trofeos después de haber robado a Guatemala, a Xelajú. Muchas felicidades“.

Estas publicaciones del periodista español en su cuenta de Tik Tok tuvieron una gran visibilidad, por lo que la gran polémica de la final recorrió varias partes del mundo. En Guatemala celebraron que Valdearenas se ponga del lado chapín y apunte contra la Concacaf.