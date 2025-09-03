Es tendencia:
Luis Fernando Tena tuvo que elegir entre el oro con México en Londres 2012 o clasificar a Guatemala al Mundial 2026 y su respuesta enciende la polémica

El entrenador debió inclinarse entre ser campeón olímpico con El Tricolor o mundialista con La Bicolor.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Luis Fernando Tena decidió entre ganar el oro olímpico con México o clasificar al Mundial 2026 con Guatemala.
© rrssLuis Fernando Tena decidió entre ganar el oro olímpico con México o clasificar al Mundial 2026 con Guatemala.

Luis Fernando Tena tuvo que elegir entre el oro con México en Londres 2012 o clasificar al Mundial 2026 con Guatemala, y su respuesta sorprendió. A días de dar comienzo a la tercera fase del proceso, el entrenador intenta despejar dudas.

Durante una entrevista para Claro Sports Centroamérica, el director técnico de la Selección Nacional fue “sometido” a un test de preguntas rápidas. En las mismas, se lo colocó entre la espada y la pared. Con su cintura característica, pudo salirse.

Afuera: Luis Fernando Tena tomaría inesperada decisión con una figura de Guatemala para enfrentar a El Salvador

“Las dos cosas, ojalá”, eligió Tena entre ganar los Juegos Olímpicos con El Tricolor o ir a la Copa del Mundo con La Bicolor. “Es que no he sentido lo que es lograr el objetivo. Si me preguntas después de que lo logremos, lo podré dimensionar”.

Además, la cabeza del equipo puso a los resultados por encima del desempeño y explicó qué tan importante es la motivación en cuanto a la táctica: “La táctica sin motivación no sirve, la motivación sin táctica menos. Prefiero perder jugando feo”.

Luis Fernando Tena dejaría fuera a Darwin Lom para Guatemala vs. El Salvador

Guatemala recibirá a El Salvador el jueves 4 de septiembre por el primer cruce de las Eliminatorias al Mundial 2026. El juego será en el Estadio Cementos Progreso por el Grupo A que estableció la Concacaf después de hacer el reciente sorteo.

Darwin Lom no estaría en la consideración de Luis Fernando Tena para ser titular en el mencionado cotejoNathaniel Méndez-Laing sería el delantero referencia que el entrenador pondría desde el comienzo, pese al gran momento de Lom.

“Delito grave”: Olger Escobar y Nathaniel Méndez-Laing quedan en medio de una denuncia que sorprende a Guatemala camino al Mundial 2026

Esto se debe, entre otras cuestiones, a que Méndez-Laing tiene gran capacidad para desgastar a los defensores rivales. Por ende, sería quien vaya de arranque como centrodelantero ante La Selecta como estreno de la fase de finalización.

