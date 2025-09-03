Es tendencia:
Tiembla Bolillo Gómez: Luis Fernando Tena define la formación de Guatemala que mete miedo en El Salvador

El entrenador de La Bicolor trabaja en los 11 titulares para enfrentar a La Selecta.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Luis Fernando Tena define la formación de Guatemala y golpea a El Salvador.
Luis Fernando Tena define la formación de Guatemala y golpea a El Salvador.

Guatemala ultima detalles para su enfrentamiento con El Salvador por la tercera etapa de las Eliminatorias al Mundial 2026. Ambas plantillas están en prácticas para el partido del jueves 9 de septiembre en el Estadio Cementos Progreso.

Luis Fernando Tena define la formación con la que afrontará el desafío. Rumores indican que la misma cuenta con cambios inesperados, lo que no se encuentra en los planes de Hernán Darío Gómez. Bastante miedo se presentó en este ciclo.

Luis Fernando Tena tuvo que elegir entre el oro con México en Londres 2012 o clasificar a Guatemala al Mundial 2026 y su respuesta enciende la polémica

Estos equipos participan del Grupo A junto a Panamá y Surinam. El primero de los cuatro se quedará con el boleto directo, mientras que el escolta podrá aspirar al repechaje intercontinental de FIFA. Serán tres ventanas de dos cruces cada una.

Tena tiene en claro algunos puntos importantes del 11 inicial de La Bicolor para enfrentarse a La Selecta. Cada vez menos dudas tiene el director técnico para el partido próximo a afrontar. De momento, los titulares están casi definidos.

Revés de último momento: Concacaf notifica a El Salvador con la noticia que complica al Bolillo Gómez antes de enfrentar a Guatemala

Guatemala vs. El Salvador: Tena sorprende a Bolillo Gómez con la formación

Nicholas Hagen será el arquero de Guatemala, tras superar la lesión que lo dejó fuera de la Nations League y de una parte importante de Eliminatorias. Solo vio minutos como arquero de la filial del Columbus Crew, pero eso no es problema.

Aaron Herrera, Nicolás Samayoa, José Carlos Pinto y José Morales serán los que integren la inamovible línea defensiva. Stheven Robles, Jonathan Franco y Rudy Muñoz serán los mediocampistas. Hasta ahí, no muy lejos de lo que ya se vio.

Afuera: Luis Fernando Tena tomaría inesperada decisión con una figura de Guatemala para enfrentar a El Salvador

Finalmente, para sorpresa de varios, los delanteros Óscar Santis, Rubio Méndez Rubín, y Olger Escobar serán titulares. Por eso mismo, tanto Nathaniel Méndez-Laing como Darwin Lom esperarán su oportunidad desde el banco de suplentes.

