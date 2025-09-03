Entre Hugo Sánchez y Pescadito Ruiz: Luis Fernando Tena eligió quién fue el mejor jugador

Guatemala ultima detalles para su enfrentamiento con El Salvador por la tercera etapa de las Eliminatorias al Mundial 2026. Ambas plantillas están en prácticas para el partido del jueves 9 de septiembre en el Estadio Cementos Progreso.

Durante una entrevista para Claro Sports Centroamérica, el director técnico de la Selección Nacional, Luis Fernando Tena, fue “sometido” a un test de preguntas rápidas. En las mismas, se lo colocó entre la espada y la pared.

Luis Fernando Tena elige entre Hugo Sánchez y Carlos Ruiz

El entrevistador de Claro Sports hizo la sección de preguntas rápidas a Tena, en el que le consultó si prefería a Hugo Sánchez o a Carlos El Pescado Ruiz, a lo que el seleccionador de Guatemala no dudó en decir que su compatriota, quien es considerado el mejor jugador azteca de la historia.

Además, también se le consultó acerca de que prefería, si el oro olímpico que logró con México en Londres 2012 o elegir en clasificar a la Selección de Guatemala a la Copa del Mundo de United 2026.

“Las dos cosas, no he sentido lo que es lograr el objetivo con Guatemala, si me preguntan después de que lo logremos ya lo puedo dimensionar“, dijo de manera diplomática el entrenador.

¿Cuándo juega Guatemala vs El Salvador?

Guatemala recibirá a El Salvador el jueves 4 de septiembre por el primer cruce de las Eliminatorias al Mundial 2026. El juego será en el Estadio Cementos Progreso por el Grupo A que estableció la Concacaf después de hacer el reciente sorteo.